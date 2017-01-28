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Bolivya'da rehin alınan madenciler kurtarıldı

Bolivya'da rakip şirkette çalışan madencilerin rehin aldığı 19 maden işçisinin kurtarıldığı açıklandı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 15:07:47 Güncelleme: 15:10:11 AA

Bolivyada rakip şirkette çalışan madencilerin dinamit kullanarak girişini kapattıkları madende dün rehin aldıkları 19 madencinin kurtarıldığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, yaklaşık 100 madenci tarafından başkent Sucrenin 320 kilometre güneydoğusundaki, girişi dinamitle patlatılarak kapatılan ve çıkışı kontrol altına alınan Asientos madeninden 19 madencinin çıkarıldığını açıkladı.

Madencilerin gümüş, kurşun ve çinko çıkarılan madenden zarar görmeden kurtarıldığını ifade eden yetkililer, her iki taraftaki madencilerin, maden kaynaklarının neden olduğu sorunların çözümü için yerel yetkililerle görüşmeye başladığını söyledi.

Madene yakın Mizque kasabasının Belediye Başkanı Melecio Garcia, dün madencilerin meslektaşlarını rehin aldığı haberi üzerine yaptığı açıklamada, bu çalışma sahasında madenciler arasında sık sık anlaşmazlıkların yaşandığını kaydetmişti.

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