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DÜNYA

Çin'deki rüşvet operasyonları İsviçre'yi vurdu!

Çin'de devlet görevlilerine yönelik sürdürülen yolsuzluk operasyonları İsviçre'nin saat ihracatı rakamlarını düşürdü

28 Ocak 2017 Cumartesi, 16:46:19 Güncelleme: 16:58:27 HABERTURK.COM

Lüks saat markalarıyla ünlü İsviçre'de 2016 yılı saat ihracatı açısından 2009'dan sonraki en kötü yıl oldu. 2 milyar dolar gerileyerek 20 milyar dolara inen lüks saat ihracatındaki düşüşün nedeni ise Çin'de devlet görevlilerine yönelik yürütülen rüşvet operasyonları.

Guardian'ın haberine göre, İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu son 4 yıl içerisinde Çin'e yapılan saat ihracatının yüzde 22, Hong Kong'a yapılan ihracatın ise yüzde 25 oranında azaldığını açıkladı.

4 yıl önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinging, yolsuzluklara karşı kampanya başlatmış ve "Yolsuzluklara karşı sıfır tolerans gösterilecek ve içerisinde yolsuzluk olan her dosyanın üzerine gidilecek. Yolsuzluğa bulaşan politikacılar için kaçacak veya saklanacak bir yer kalmayacak." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Jinging'in bu açıklaması öncesinde, 2005-2012 yılları arasında İsviçre saatlerinin Çin'e ihracatı yüzde 370 oranında artmış ve yılda 1.6 milyar İsviçre Frankı seviyesine kadar yükselmişti.

2012'de yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan bir hükümet yetkilisinin 11 adet İsviçre saatine sahip olduğu anlaşılmıştı. Aynı yetkili daha sonra yolsuzluk suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dünyaca ünlü İsviçre saatleri, dünyanın en kaliteli saatleri olarak biliniyor ve modeline göre milyon dolarlara çıkan fiyatlardan alıcı buluyor.

İsviçre'de üretilen saatler, daha önce Rus diplomatlar, Nijerya Başkanı'nın eşi ve DEAŞ elebaşı Ebu Bekir Bağdadi gibi isimlerde görülmüştü.

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