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ABD'de polisin ateş açtığı kişilere dev tazminat!

ABD'de polisin ateş açtığı 2 kişiye New York yönetimi toplam 8 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek

28 Ocak 2017 Cumartesi, 17:39:26 Güncelleme: 17:56:37 AA

ABD'de New York kent yönetimi, alkollü olduğu belirlenen polis tarafından araçlarına ateş açılan 2 kişiye milyonlarca dolar ödeyecek.

New York hukuk departmanından yapılan açıklamaya göre, kent yönetimi, eski polis memuru Brendan Cronin'in, 2014'te izinliyken araçlarına defalarca el ateş ettiği ve olayda 6 yerinden yaralanan bir kişiye 6,9 milyon dolar, araçtaki diğer kişiye de 1,3 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Açıklamada, Cronin'in, polislere New York Polis Departmanı'na ait bir poligonda antrenmandan çıktıktan sonra alkol aldığını söylediğine de yer verildi.

Adam öldürmeye teşebbüsten 2015'te suçlu bulunan eski polis memuru Cronin, 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

 

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