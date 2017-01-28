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BM'den Trump'a mülteci çağrısı

BM, mülteci kabulünü durduran ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulundu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 19:54:15 Güncelleme: 19:58:00 AA

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den mülteci kabulü durdurması ve tüm mülteci başvurularının 4 aylığına askıya almasına tepki göstererek, ABD'ye, savaştan ve çatışmalardan kaçanlara sınırlarını kapatmama çağrısı yaptı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'nin göç örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Beyaz Saray'ın, ABD kamuoyunda uzun zamandır tartışmalara neden olan mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini kamuoyu ile paylaşması sonrasında ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, dünya genelindeki mülteciler ve göçmenlerin ihtiyaçlarının her zamankinden daha fazla olduğu belirtilerek, ABD'nin bu insanlar için uyguladığı yerleştirme programının önemine ve devam etmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Mültecileri yerleştirme programının hayati önemi olduğunun altı çizilen açıklamada, "BM, ABD'nin dünya genelinde savaştan, çatışmalardan ve zulümden kaçanları koruyucu rolünü ve bu alandaki liderliğini devam ettireceğini umuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mültecilerin; dini, ırkı ve uyruğu ne olursa olsun eşit şekilde muamele görmeleri gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyoruz." denildi.

Trump, Ortadoğu'dan gelecek Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini ifade etmişti.

Trump'ın dün Pentagon'u ziyaretinde imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi, ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulünü durduruyor. Bu kararnamenin ardından şu anda vize işlemleri devam eden ya da ABD'ye girmek üzere olan Suriyeli mültecilerin durumu merak konusu oldu.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü "Mülteci Kabul Programı" ise 120 gün süreyle askıya alındı. Belirtilen süre tamamlandıktan sonra sadece İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün ortak onay verdiği ülkelerden mülteci kabul edilmeye başlanacak. ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürüldü.

Aynı kararname kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

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