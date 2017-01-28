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Donald Trump'ın kararının ardından ülkeye alınmadılar

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye girişler ile ilgili imzaladığı kararname nedeniyle Iraklı bir aileye uçuş izni çıkmadı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:22:30 Güncelleme: 20:25:50 AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesinin ardından, Iraklı bir ailenin Mısır'ın başkenti Kahire'den New York'a gitmesine engel olunduğu bildirildi.

Kahire Uluslararası Havaalanı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD vizesi bulunan 4 kişilik Iraklı aile, New York'a gitmek üzere işlemlerini gerçekleştirmek için evraklarını teslim ettiği sırada, New York'taki Kennedy Havaalanı'ndaki yetkililer, ülkeye girişleri yasak olduğu gerekçesiyle Mısır tarafından Iraklı ailenin uçuşunun yasaklanmasını istedi. Iraklı ailenin ülkeye girişinin neden yasaklandığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Güvenlik kaynakları ise Mısır-ABD arasında uygulanan prosedür gereği, Mısır'dan New York'a gidecek yolcuların isimlerinin, gerekli güvenlik araştırmasının yapılması için ABD'ye gönderildiğini kaydetti.

Başkan Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmemesini öngörüyor. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

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