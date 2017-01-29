Trump ve Putin'den ilk görüşme!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüştü.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Trump ve Putin ilk telefon görüşmelerinde, Moskova-Washington ilişkilerini "Yapıcılık, eşitlik ve karşılıklı yarar" temeline dayanarak geliştirmek için iş birliğine istekli olduklarını dile getirdi.

Görüşmede, Ortadoğu ve Ukrayna'daki durum, İran'ın nükleer programı, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler başta olmak üzere küresel ve bölgesel gündem maddeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi, tüm bu konularda ortaklık ilişkisi kurulması yönünde mutabık kalındı.

İki lider ayrıca, DEAŞ ve diğer uluslararası terör örgütleri ile mücadelede gerçek bir koordinasyon kurulması konusunda ortak fikir beyan etti.

Açıklamada, Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşmesinin zamanı ve yerinin belirlenmesi için ilgili birimlere talimat verileceği kaydedildi.

Kremlin açıklamasında, Trump'ın ABD Başkanı olarak Putin ile yaptığı ilk telefon görüşmesinin olumlu geçtiğine vurgu yapıldı.