Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin "NATO ittifakına bağlılık" vurgusu yapması dikkati çekti.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamayla Trump-Hollande görüşmesinin detayları paylaşıldı.

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle terörle mücadele konusunda geliştirilmesi gerektiği, "Trump'ın, ABD'nin NATO'ya bağlılığını bir kez daha vurguladığı" ve ittifakın savunma harcamalarının yükünü paylaşan tüm üyelerinin önemine dikkati çekildiği belirtildi.

DEAŞ'la Suriye ve Irak'ta mücadele konusundaki karşılıklı fikir alışverişinin ardından Trump'ın, Hollande'a Fransa'da son 2 yılda terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini sunduğu kaydedildi.

Trump'ın ayrıca, Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda ayrı ayrı görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanının yarın da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Hwang Kyo-ahn ile de telefon görüşmeleri yapacağı belirtildi.