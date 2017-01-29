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DÜNYA

Trudeau'dan mültecilere: Kanada'ya hoşgeldiniz

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından mültecilerin Kanadalılar tarafından memnuniyetle karşılanacağını söyledi

29 Ocak 2017 Pazar, 09:18:57 Güncelleme: 09:21:34 HABERTURK.COM

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından, mültecileri Kanada'da memnuniyetle karşılanacağını söyledi.

Associated Press'in haberine göre Trudeau, Trump'la Kanada'nın mülteci politikasının başarısını da konuşacağını belirtti.

Trudeau, "Zulüm, terör ve savaştan kaçanlar; inancınızı önemsemeden Kanadalılar sizi memnuniyetli karşılayacak. Çeşitlilik gücümüzdür" paylaşımında bulunarak #WelcomeToCanada (Kanada'ya hoşgeldiniz) hashtag'ini kullandı. Trudeau 2015 yılında Toronto'daki havalimanında Suriyeli bir mülteciyi karşıladığı fotoğrafını paylaştı.

AP'ye konuşan Kanada Başbakanlığı Sözcüsü Kate Purchase, "Başbakan bir sonraki görüşmelerinde ABD Başkanı'na, Kanada'nın göçmen ve mülteci programının başarılarını anlatmayı dört gözle bekliyor" dedi.

Haberde, Trudeau'nun yakın zamanda Beyaz Saray'ı ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

 

 

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