Borneo'da turistleri taşıyan tekne kayboldu!

Borneo açıklarında, aralarında 28 Çinli turistin de bulunduğu 31 kişiyi taşıyan teknenin kaybolduğu bildirildi.
Reuters'In haberinde, Malezya'nın doğu eyaleti Sabah'ın başkenti Kota Kinabalu'dan yola çıkan teknenin, turistlerin yoğun olduğu Mengalum adasına doğru hareket ettiği bildirildi.
Dün akşam yerel saatle sabah 09.00 sularında yola çıkan teknenin, akşam 09.50'de kayıp olduğu açıklandı.
Havanın koşullarının kötü olmasından dolayı arama-kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığı belirtiliyor.
Öte yandan Malezya donanması, polisi ve hava kuvvetlerinin de arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedildi.
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