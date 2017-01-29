29 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
borneo
DÜNYA

Borneo'da turistleri taşıyan tekne kayboldu!

Borneo açıklarında kaybolan ve aralarında turistlerin de olduğu 31 kişiyi taşıyan tekne için arama kurtarma çalışamaları sürüyor

29 Ocak 2017 Pazar, 09:28:39 Güncelleme: 09:33:55 HABERTURK.COM

Borneo açıklarında, aralarında 28 Çinli turistin de bulunduğu 31 kişiyi taşıyan teknenin kaybolduğu bildirildi.

Reuters'In haberinde, Malezya'nın doğu eyaleti Sabah'ın başkenti Kota Kinabalu'dan yola çıkan teknenin, turistlerin yoğun olduğu Mengalum adasına doğru hareket ettiği bildirildi.

Dün akşam yerel saatle sabah 09.00 sularında yola çıkan teknenin, akşam 09.50'de kayıp olduğu açıklandı.

Havanın koşullarının kötü olmasından dolayı arama-kurtarma çalışmalarında aksamalar yaşandığı belirtiliyor.

Öte yandan Malezya donanması, polisi ve hava kuvvetlerinin de arama-kurtarma çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trudeau'dan mültecilere: Kanada'ya hoşgeldiniz
DÜNYA

Trudeau'dan mültecilere: Kanada'ya hoşgeldiniz
ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldı
DÜNYA

ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen kararını ...
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile telefonda görüştü
DÜNYA

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile telefonda ...
Trump ve Putin'den ilk görüşme!
DÜNYA

Trump ve Putin'den ilk görüşme!
İran'dan ABD'ye misilleme
DÜNYA

İran'dan Trump'ın o kararına misilleme
ABD o ülkelere vize verme işlemini durdurdu
DÜNYA

ABD o ülkelere vize verme işlemini durdurdu
Borneo'da turistleri taşıyan tekne kayboldu!
DÜNYA

BORNEO'DA TURİSTLERİ TAŞIYAN TEKNE KAYBOLDU!
ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldı
DÜNYA

ABD'DE FEDERAL MAHKEME TRUMP'IN GÖÇMEN KARARINI ASKIYA ALDI
Kolombiya Devlet Başkanı Santos: Dünya hayranlıkla izliyor
DÜNYA

"KİM BUNU HAYAL EDEBİLİRDİ? DÜNYA HAYRANLIKLA İZLİYOR"
Fransa'dan Trump'a karşı birlik çağrısı
DÜNYA

FRANSA'DAN TRUMP'A KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI
Trudeau'dan mültecilere: Kanada'ya hoşgeldiniz
DÜNYA

TRUDEAU'DAN MÜLTECİLERE: KANADA'YA HOŞGELDİNİZ
İran'dan ABD'ye misilleme
DÜNYA

İRAN'DAN TRUMP'IN O KARARINA MİSİLLEME