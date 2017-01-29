Kolombiya Devlet Başkanı Santos: Dünya hayranlıkla izliyor

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ülkesinin, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzaladığı barış anlaşmasına ilişkin "Kim FARC militanlarının, omuzlarındaki silahları Birleşmiş Milletler'e teslim etmek için, belirlediğimiz alanlara doğru yürüdüğünü hayal edebilirdi ki? Bu, dünyanın hayranlıkla ve alkışlayarak seyrettiği sıra dışı bir durum." dedi.

Santos, Cali kentinde barış anlaşmasındaki uygulamaların değerlendirildiği Valiler Zirvesinde yaptığı konuşmada, FARC'ın silah bırakma sürecinin başlaması için militanların en geç 31 Ocak'a kadar belirlenen alanlarda toplanacağını söyledi.

FARC militanlarının, silahlarını bırakmak üzere belirlenen 26 farklı toplanma bölgesine hareketinin sürdüğüne değinen Santos, "Kim FARC militanlarının, omuzlarındaki silahları Birleşmiş Milletler'e teslim etmek için belirlediğimiz alanlara doğru yürüdüğünü hayal edebilirdi ki? Bu dünyanın hayranlıkla ve alkışlayarak seyrettiği sıra dışı bir durum." diye konuştu.

Santos, hala inşası devam eden bazı toplanma alanlarına ilişkin olarak da "Bazı bölgelerin coğrafi olarak ne kadar ulaşılamaz olduğunu hayal bile edemezsiniz." ifadesini kullandı.

FARC lideri Rodrigo Londono da geçen hafta bu konuda, "Hükümet, gerekli altyapı çalışmalarını yapmazsa militanların bu bölgelere varış tarihini gözden geçirmek gerekir." açıklamasında bulunmuştu.

Ülkede 2 Ekim 2016da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiyada yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.