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DÜNYA

Schulz'un Merkel'in rakibi olacağı kesinleşti!

AP eski başkanı Martin Schulz'un 24 Eylül'deki genel seçimlerde SPD'nin başbakan adayı olacağı resmiyet kazandı

29 Ocak 2017 Pazar, 15:18:06 Güncelleme: 15:21:41 HABERTURK.COM

Almanya'da Sosyal Demokra Parti (SPD) liderleri, Avrupa Parlamentosu (AP) eski Başkanı Martin Schulz'u genel seçimlerdeki adayı olarak belirledi.

Reuters'ın haberine göre Schulz, 24 Eylül tarihinde yapılacak seçimlerde Almanya Başbakanı Angela Merkel'e karşı yarışacak.

SPD'nin genel başkanlığını devralacak Schulz geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Büyük bir şeref ve gururla görevi kabul ettim. Bu zor zamanda ülkemizin yeni bir yönetime ihtiyacı var.'' diye konuşmuştu.

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