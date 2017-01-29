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Donald Trump'ın mülteci kararı İngiliz siyasetini ikiye böldü!

Donald Trump'ın mülteci ve göçmenlerle ilgili kararının ardından İngiltere'de başlatılan imza kampanyası büyük ilgi gördü. Kampanya Donald Trump'ın İngiltere'ye resmi ziyarette bulunmasının yasaklanmasını talep ediyor

29 Ocak 2017 Pazar, 20:01:32 Güncelleme: 20:05:13

İngiltere'de, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye resmi ziyarette bulunmasının yasaklanması talebiyle başlatılan imza kampanyası büyük rağbet görüyor.

Bir saatte 80 bin imza toplanan kampanya, konunun parlamentoda tartışılmasını garantilemiş durumda.

İmza kampanyasında "Donald Trump ülkeye ABD Başkanı olarak kendi imkanlarıyla gelebilir. Ancak Majesteleri Kraliçe'ye sıkıntı yaratacağı için resmi devlet ziyaretinde bulunmamalıdır" deniliyor.

İŞÇİ PARTİLİ CORBYN DESTEK İSTEDİ

İmza kampanyası, Trump'ın seçimleri kasım ayında kazanmasının ardından başlatılmıştı. Ancak Washington'ın cuma günü 7 Müslüman ülkeye ülkeye geçici giriş yasağı koymasının ardından kampanyaya ilgi çok büyük oranda arttı.

Bunda kuşkusuz muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in kampanyaya Twitter üzerinden destek istemesinin etkisi de bulunuyor. Corbyn, yayımladığı mesajda "Başbakan Theresa May (Trump'ın) resmi ziyaretini erteleyip Trump'ın eylemlerini açıkça kınamazsa, Britanya halkını hüsrana uğratır" dedikten sonra, "Katılıyorsanız imzalayın" yazarak imza kampanyasını paylaşmıştı.

​Corbyn'in kampanyayı paylaşmasıyla birlikte imzalarda büyük artış kaydedilerek, bir saat içerisinde konunun meclis gündemine girip tartışılması için gereken sayıya ulaştı.

İNGİLİZ BAŞBAKAN TRUMP'I KABUL ETMEK İSTİYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofsinden yapılan açıklamada, Trump'ın İngiltere'ye planladığı resmi ziyaretin gerçekleşeceğini kaydetti. Ancak imza kampanyasıyla birlikte mecliste yürütülecek tartışmanın bu planları bozması mümkün.

CORBYN: TRUMP'IN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANSIN

Öte yandan ITV1 televizyonuna konuşan İşçi Partisi lideri Corbyn, ABD Başkanı Trump'ın ülkeye girişini yasaklama çağrısında bulundu. Corbyn, Başbakan Theresa May'in Trump'a yönelik olumlu tavrını da eleştirdi.

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