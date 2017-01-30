Beyaz Saray önünde Trump karşıtı protesto

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Ayrıca Priebus, dün ülkeye yabancı ülkelerden toplam 325 bin kişinin giriş yaptığını ve 109 kişinin gözaltına alındığını kaydederek "her şeyin yolunda olduğunu" ve "Trump karşıtı bir kampanya yürütüldüğünü" savundu.