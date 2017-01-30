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Beyaz Saray önünde Trump karşıtı protesto

30 Ocak 2017 Pazartesi, 00:18:20 AA

ABD Başkanı Trump'ın, mültecilerin ülkeye girişini sınırlandıran yeni kararnamesini protesto etmek için Beyaz Saray önünde binlerce kişi toplandı

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran yeni kararnamesini protesto etmek için Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kişi, yeni yönetimin politikalarına tepkilerini dile getirdi.

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    Trump'ın cuma günü imzaladığı kararnameyle nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelere getirilen vize kısıtlamalarına ülke genelindeki tepkiler giderek büyüyor.

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    Beyaz Saray önünde toplanan binlerce kişi, Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'den gelen kişilere 90 gün boyunca kapılarını kapatmasını protesto etti.

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