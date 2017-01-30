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Beşar Esad
DÜNYA

'Esad felç geçirdi' iddiası!

Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın "komada veya ağır hasta olduğu" bilgisini paylaştı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 02:30:43 Güncelleme: 02:31:53

Lübnanlı Al-Mustaqbal Gazetesi, cumartesi günü rejime yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Esad rejimi yanlısı olan Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esad’ın felç geçirdiğini öne sürmüştü. Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esad’ın 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.

Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esad’ın sağlığı fevkalede yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.

Dün bir başka iddia daha Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esad’ın komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı.

GAZETE HABERTÜRK

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