Kuzey Irak'ın hipster gençleri: Savaş bölgesindeki umudun yüzleriyiz

2006’da Kuzey Irak’ta 3 kişiyle birlikte Mr. Erbil (Bay Erbil) adında bir hipster grubu kuran Ömer Nihad ve ekibi, savaş zamanlarında Ortadoğu’nun farklı ve renkli yüzü oldu. Giyim tarzlarının yanı sıra insanlara ve özellikle kadınlara adab-ı muaşeret çerçevesinde örnek davranışlar sergileme yönündeki hedefleriyle de ilgi gördüler. Yola 3 kişiyle çıkan grup, 10 yıl sonra 30 kişiyle ülkenin ve dünyanın dikkatini çeken bir büyüklüğe ulaştı. Mr. Erbil’in, bölgeyi daha güzel ve yaşanılır hale dönüştürmek için kurulduğunu ve bir felsefelerinin de oluştuğunu anlatan Ömer Nihad, “İyi bir ceket giymenin, güzel parfüm sıkmanın erkeği erkek yapmayacağını göstermek istedik. Çevre kirliliği de bu temalardan biriydi” diyor.

‘İYİ İNTİBA BIRAKTIK’

Grup üyelerinin dış görünüşlerini “Oldukça sert, ciddi ve ikonik” olarak nitelendiren Nihad, asıl hedeflerinin, toplumsal problemlerin ifade gücü haline gelmek olduğunu anlatıyor:

“Örnek olarak pikniğe gidip dönerken bıraktıkları kirliliği bile insanlara anlatmak istedik. Oluşan sonuçları insanlara gösterdik. Grubumuzla ara ara çeşitli yollarla bir araya gelerek bu gibi problemleri ve bu problemleri ifade ediş şeklimizi konuşuyoruz.” Giyimleriyle insanlar üzerinde iyi intiba bıraktıklarını belirten Nihad, “İnsanlar bizimle iletişime geçerek, toplumsal sorunlara gösterdiğimiz tepkileri soruyorlar. Karşılığında ise grubumuza katılmak istiyorlar. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor” ifadesini kullanıyor.

"BU YOLDA KARARLIYIZ"

Grup, kadınların katılımına da açık. Ancak toplumsal baskılar, bu konuda önemli bir engel. Nihad, katılım yönündeki bu sıkıntılara rağmen kadınların yaşadıkları sorunların gündemlerinde önemli bir başlık olduğunu söylüyor:

“Her ay toplumsal farkındalığı artıran bir toplantı düzenliyoruz. En son kadına şiddeti konu aldık. Bunun üzerine fotoğraflar ve videolar çekerek insanların dikkatine sunduk. Ayrıca her perşembe aktivist bir kadını paylaşarak bu tepkilerimizi devamlı hale getiriyoruz.”

DEAŞ’ın bölgedeki marjinal olayları ve kişileri yakından takip ettiğini bildiklerini de kaydeden Nihad, “Bugüne kadar DEAŞ’tan herhangi bir tehdit almadık. Ancak bizlerden birini tehdit ettiği veya infaz ettiği durumda da bu ülkeye, bölgeye ve dünyaya umut ve güzellik dağıtmaya devam edeceğiz” sözleriyle kararlılıklarının altını çiziyor.

HER DİN VE ETNİK KÖKENDEN ÜYELERİ VAR

45 bin takipçilerinin olduğunu ve sürekli büyüyen bir grup oluşturduklarını söyleyen Ömer Nihad, “Ekibimizde Kürt, Türkmen, Ezidi, Arap ve birçok kökenden gelen kişiler var. Mr. Erbil, kozmopolit ve çok uluslu bir yapıya sahip” diyor.

Borsacı, doktor, öğretmen, mimar gibi çeşitli meslek gruplarından üyelerin yanında öğrenciler ve çalışanlar, çalışmasına rağmen kriz nedeniyle maaş alamayanları da bünyesinde barındıran grup, ekonomik sıkıntıları aşmak için de bir yöntem geliştirmiş:

“Mr. Erbil kurucuları olarak ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için uluslararası ürün satışı yaptığımız bir marka oluşturduk. Sakal yağları ve wax’lar satarak ekonomik krizi atlatmaya çalışıyoruz.”

Bölgede veya bölge dışında herhangi bir siyasi oluşumun içinde olmadıklarını ve kimseden destek almadıklarını vurgulayan Nihad, “Ülkemizin ve bölgemizin daha yaşanabilir hale gelmesi için umutlu bir topluluk oluşturduk. Hepimiz genciz. Yaşamdan umutluyuz ve bunun mesajını bir araya gelerek veriyoruz. Dışarıdan bakıldığında iyi gelirli ailelerin çocukları olduğumuz zannediliyor ancak bu doğru değil” diyor.

"YEREL MODELİSTLERLE ÇALIŞIYORLAR"

Dünyanın artık yakından tanıdığı hipster grubu Mr. Erbil, bölgenin modasını belirleyen erkek manken ikonları olarak tanınıyor. Giydikleri kıyafetlerde ve renk seçimlerinde, Türkiye’deki moda dergileri ve programları etkili oluyor. Önceden kıyafetleri Türkiye, Fransa ve İtalya gibi ülkelerden getirten grup üyeleri, son dönemde yerel modelist ve terzilerle çalışmaya başlamış.

BURAK EROĞLU/GAZETE HABERTÜRK