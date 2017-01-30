ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Hwang Kyo-ahn arasındaki telefon görüşmesinde "Kuzey Kore tehdidine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alınmasına" vurgu yapıldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore liderinin, göreve başlaması dolayısıyla Trump'ı tebrik etmek için aradığı belirtildi. Açıklamada, ikili arasındaki görüşmede ABD-Güney Kore ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yapıldığı kaydedildi.

Görüşmede Trump'ın, Güney Kore'nin güvenliği için askeri kapasitelerin tamamı da dahil gerekli tedbirlerin alınacağı konusunda Kyo-ahn'a güvence verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İki lider Kuzey Kore tehdidine karşı ortak savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi için gerekli adımları atma konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Savunma Bakanı James Mattis'in önümüzdeki günlerde Güney Kore'ye yapacağı ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerine verilen önemin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Birkaç gün önce Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Mattis'in ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kore ile Japonya'ya yapacağını açıklamıştı.