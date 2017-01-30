30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Donald Trump
DÜNYA

Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Kyo-ahn ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump ile Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Kyo-ahn arasındaki telefon görüşmesinde "Kuzey Kore tehdidine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alınmasına" vurgu yapıldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 06:48:09 Güncelleme: 06:50:34 AA

ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanlığına vekalet eden Hwang Kyo-ahn arasındaki telefon görüşmesinde "Kuzey Kore tehdidine yönelik gerekli tüm tedbirlerin alınmasına" vurgu yapıldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore liderinin, göreve başlaması dolayısıyla Trump'ı tebrik etmek için aradığı belirtildi. Açıklamada, ikili arasındaki görüşmede ABD-Güney Kore ilişkilerinin sağlamlığına vurgu yapıldığı kaydedildi.

Görüşmede Trump'ın, Güney Kore'nin güvenliği için askeri kapasitelerin tamamı da dahil gerekli tedbirlerin alınacağı konusunda Kyo-ahn'a güvence verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İki lider Kuzey Kore tehdidine karşı ortak savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi için gerekli adımları atma konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Savunma Bakanı James Mattis'in önümüzdeki günlerde Güney Kore'ye yapacağı ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin değerine verilen önemin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Birkaç gün önce Pentagon Sözcüsü Yüzbaşı Jeff Davis, Mattis'in ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kore ile Japonya'ya yapacağını açıklamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Suudi Kral, Donald Trump'ın teklifini kabul etti
DÜNYA

Suudi Kral, Trump'ın teklifini kabul etti
Beyaz Saray önünde Trump karşıtı protesto
DÜNYA

Beyaz Saray önünde Trump karşıtı protesto
ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldı
DÜNYA

ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen kararını ...
Donald Trump'a karşı 16 eyaletten ortak kınama!
DÜNYA

Donald Trump'a karşı 16 eyaletten ortak kınama!
Donald Trump'ın mülteci kararı İngiliz siyasetini ikiye böldü!
DÜNYA

Trump'ın mülteci kararı İngiliz siyasetini ikiye ...
Almanlar, Trump politikalarından endişeli
DÜNYA

Almanlar, Trump politikalarından endişeli
ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen kararını askıya aldı
DÜNYA

ABD'DE FEDERAL MAHKEME TRUMP'IN GÖÇMEN KARARINI ASKIYA ALDI
Kuzey Irak'ın hipster gençleri: Savaş bölgesindeki umudun yüzleriyiz
DÜNYA

KUZEY IRAK'IN HİPSTER GENÇLERİ 'MR. ERBİL' HABERTÜRK'E KONUŞTU
'Esad felç geçirdi' iddiası!
DÜNYA

'ESAD FELÇ GEÇİRDİ' İDDİASI!
Donald Trump'a karşı 16 eyaletten ortak kınama!
DÜNYA

DONALD TRUMP'A KARŞI 16 EYALETTEN ORTAK KINAMA!
Suudi Kral, Donald Trump'ın teklifini kabul etti
DÜNYA

SUUDİ KRAL, TRUMP'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ
Kanada'da camiye silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA

KANADA'DA CAMİYE SİLAHLI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR...