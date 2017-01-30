İsveç'ten ABD'ye diplomatik tepki

İsveç Dışişieri Bakanlığı Donald Trump´ın imzaladığı yedi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD´ye girişlerini yasaklayan kararnamesine açıklık getirmek üzere ABD´nin Stockholm Maslahatgüzarı´nı bakanlığa çağırdı.

İsveç Dışişleri Bakanı Margor Wallström dün akşam katıldığı İsveç televizyon kanalı SVT´nin `Agenda´ programında ABD´nin yedi ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının `üzüntü verici´ ve `korkutucu´ olduğunu belirterek, kararın `insanlar arasında güvensizlik ve çatışma´ yaratacağını söyledi.

"ÇOK KÖTÜ BİR KARAR"

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, ABD Başkanı Donald Trump’ın 7 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesini eleştirdi.

Wallström, İsveç devlet televizyonu SVTye yaptığı açıklamada, Trump’ın İran, Irak, Suriye, Libya, Yemen, Somali ve Sudan olmak üzere 7 ülkeden Müslümanlara ABD’ye giriş yasağı getirmesi kararıyla ilgili, Çok kötü bir karar. Çok kötü planlanmış bir uygulama." ifadesini kullandı.

Binlerce çifte vatandaş İsveçlinin bu karardan oldukça olumsuz etkilendiğini belirten Wallström, "Söz konusu 7 ülkenin İsveç pasaportu taşıyan vatandaşları şu anda ABDye giriş yapamıyor. Bu konuda ABD Dışişleri tarafından tam bir karar tarafımıza iletilmedi. ABDden uygulanmanın nasıl olacağı hakkında resmi bir karar bekliyoruz. dedi.

"KARAR MANTIKSIZ"

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, Trumpın imzaladığı mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnamenin "mantıksız" olduğunu söyledi.

Samuelsen, konuyla ilgili sosyal medya sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump’ın aldığı bu kararın "mantıksız" olduğu ifadesine yer verdi.

TV2News kanalına da açıklamalarda bulunan Samuelsen, "Kişileri bağlı bulundukları din ve topluluklara göre yargılamak yanlış. ABD’nin, şimdiye kadar yaptığı gibi insanları birey olarak değerlendirmesi gerek." diye konuştu.

ABD’nin Başkan Barack Obama döneminde çok fazla mülteci kabul etmediğini kaydeden Samuelsen, "Çok sert mülteci politikaları var. Verilere göre ABD, Obama döneminde Suriye’den yaklaşık 13 bin civarında mülteci aldı. Avrupa’ya kabul ettiğimiz mülteci sayısıyla kıyaslandığında çok düşük.” dedi.

Öte yandan İskandinav Hava Yolları (SAS) ve Norveç merkezli hava yolu şirketi Norwegian, Trumpın mülteci ve göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalaması nedeniyle Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye uçuşlarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

İki havayolu şirketi, kararnameden dolayı ABD uçuşlarında uçağa alınmayacak yolcuların biletlerini iade edebileceğini belirtti.