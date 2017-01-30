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Amerikan kabusu! Turistleri bile fişleyecekler...

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi ziyaret eden yabancılardan internet geçmişleri ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi alacak yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:23:14 Güncelleme: 10:33:24 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı 7 ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen başkanlık kararnamesinin yarattığı kaos ve kafa karışıklığı sürerken, Beyaz Saray yabancılara yönelik bir başka uygulama için çalışmalara başlamış gözüküyor.

CNN'de yer alan habere göre Beyaz Saray yönetimi, ABD'ye giriş yapacak yabancılardan ziyaret ettikleri internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yönelik bilgi istenmesini sağlayacak yeni bir kararname üzerinde çalışıyor.

İnternet geçmişinin yanı sıra, ziyaretçilere cep telefonlarıyla iletişim kurdukları kişiler ve telefonlarındaki bilgiler de sorulacak. ABD'ye gelen yabancı ziyaretçiler, bu bilgileri vermeyi reddederse ülkeye girişleri engellenebilecek.

Haberde, yeni kararnamenin Beyaz Saray koridorlarında konuşulduğu ve henüz bir ön tartışma aşamasında olduğu belirtildi.

Öte yandan Beyaz Saray Siyasi Direktörü Stephen Miller'ın, Dışileri Bakanlığı, Gümrük ve Sınır Koruma Müdürlüğü ve İç Güvenlik Bakanlığı'dan bürokratlarla temaslar kurduğu ve bu temaslarda Trump'ın imzaladığı kararlara derin bir şekilde bağlı olduğunu aktardığı ifade edildi. Miller'ın ayrıca bu bakanlıklarda çalışan bürokratlara, 'televizyonlardaki histerik sesleri dinlemeyin' önerisinde bulunduğu bildirildi.

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