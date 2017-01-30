Evde tek başına!

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30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:55:58 HABERTURK.COM

Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlaması öngören bir kararnameyi imzalamasının ardından uluslararası toplum ABD Başkanı'nı topa tuttu

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararnamesinin ardından, ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor.

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    Dünya genelinde havaalanları Trump karşıtı protestoların merkezi haline gelirken, uluslararası toplumun da tepkisini çeken ABD ilk kez bu kadar yalnız kalmış görünüyor.

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    Yıllardır İngiltere, Almanya ve Fransa'yla birlikte 'batı bloğu'nun başını çeken ABD, Trump'ın yaptığı hamlelerden sonra bu 3 ülkeden de destek alamadı. Trump'a tek destek 'Bu harika bir fikir' diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Polonya ise 'Herkes kendi göçmen politikasını belirlemekte özgür' diyerek biraz daha çekimser bir tavır takındı.

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