Evde tek başına!

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Yıllardır İngiltere, Almanya ve Fransa'yla birlikte 'batı bloğu'nun başını çeken ABD, Trump'ın yaptığı hamlelerden sonra bu 3 ülkeden de destek alamadı. Trump'a tek destek 'Bu harika bir fikir' diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Polonya ise 'Herkes kendi göçmen politikasını belirlemekte özgür' diyerek biraz daha çekimser bir tavır takındı.