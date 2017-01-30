Evde tek başına!

30 Ocak 2017 Pazartesi, 10:55:58 | Güncelleme: 11:54:42
HABERTURK.COM
Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlaması öngören bir kararnameyi imzalamasının ardından uluslararası toplum ABD Başkanı'nı topa tuttu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 ülkenin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararnamesinin ardından, ABD'ye tepkiler çığ gibi büyüyor.
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Dünya genelinde havaalanları Trump karşıtı protestoların merkezi haline gelirken, uluslararası toplumun da tepkisini çeken ABD ilk kez bu kadar yalnız kalmış görünüyor.
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Yıllardır İngiltere, Almanya ve Fransa'yla birlikte 'batı bloğu'nun başını çeken ABD, Trump'ın yaptığı hamlelerden sonra bu 3 ülkeden de destek alamadı. Trump'a tek destek 'Bu harika bir fikir' diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geldi. Polonya ise 'Herkes kendi göçmen politikasını belirlemekte özgür' diyerek biraz daha çekimser bir tavır takındı.
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Trump'ın seyahat yasaklarını içeren kararnamesini ardından ilk tepkiyi veren liderlerden biri olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, durumu kabul edilemez bulduğunu söyledi.
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Francois Hollande, tüm Avrupa'ya Trump'a karşı birlik çağrısı yaptı.
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İngiltere ise Trump'ın yıl içerisinde Ada'ya yapacağı ziyareti engellemeye çalışıyor. İngilizler, internet üzerinden kısa süre içerisinde 1 milyon imza toplarken, Trump'ın İngiltere'ye alınmaması fikri mecliste tartışılmayı garantiledi. İmza metninde, Trump'ın İngiltere'ye alınmaması gerektiği ve Trump tarafından yapılacak bir ziyaretin daha sonra Kraliçe için bir utanç kaynağı olabileceği belirtildi.
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Trump'a tepki gösteren isimlerden biri de Londra'nın Müslüman belediye başkanı Sadık Han oldu. "Başkan Trump’ın belli ülkelerden sığınmacılara ve göçmenlere yönelik yasağı utanç verici ve zalimce." ifadesini kullanan Han, "Her ülke kendi göçmen politikasını belirleme hakkına sahipse de bu yeni politika ABD’nin temelinde yer alan özgürlük ve hoşgörü değerleriyle açıkça çelişiyor." görüşüne yer verdi.
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İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ise ülkesinin, Avrupa’nın temel taşları olan açık toplum, çoğul kimlik ve ayrımcılığa karşı olma gibi değerlerine bağlı olduğunu bildirdi.
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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'lilerin ülkeye memnuniyetle alınacağını söyledi. İran'ın bu kararnameye ilk tepkisi, Tahran'ın da ABD'ye benzer bir uygulamayla karşılık vereceği yönünde olmuştu. Zarif, "ABD'nin aksine bizim kararımız geri dönük değildir. Geçerli İran vizesi olan herkes memnuniyetle karşılanacak." dedi.
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İsveç Dışişieri Bakanlığı Donald Trump´ın imzaladığı yedi Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülke vatandaşlarının 90 gün boyunca ABD´ye girişlerini yasaklayan kararnamesine açıklık getirmek üzere ABD´nin Stockholm Maslahatgüzarı´nı bakanlığa çağırdı.