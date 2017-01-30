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Silikon Vadisi CEO'larından Trump'a cevap!

ABD Başkanı Trump'ın Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının ardından Silikon Vadisi CEO'larından açıklama geldi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 11:31:39 Güncelleme: 11:45:43

Büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Silikon Vadisi CEO'larından cevap geldi. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Twitter CEO'su Jack Dorsey gibi birçok ünlü isim kişisel sosyal medya hesapları üzerinden görüşlerini belirtirken bazı şirketler ise konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Facebook – Mark Zuckerberg
“Büyük dedelerim Almanya, Avusturya ve Polonya'dan geldi. Priscilla'nın aileleri ise Çin ve Vietnam'dan gelen mültecilerdi. Birleşik Devletler bir göçmen ulusudur ve bundan gurur duymalıyız. Çoğunuz gibi, Başkan Trump tarafından imzalanmış son yürütme kararlarının etkisinden endişe duyuyorum...”

Twitter – Jack Dorsey
“Uygulanan kararın insani ve ekonomik etkileri çok can sıkıcı. Mülteci ve göçmenler ABD’ye her zaman fayda sağlamıştır”

Airbnb – Brian Chesky
“Airbnb, mültecilere ve ABD'de izin verilmeyen herkese ücretsiz konut sağlıyor. Konuta acilen ihtiyaç duyarsanız bana ulaşın.”

Yaşanan gelişmelerin ardından Google, ülke dışında olan yabancı çalışanlarına derhal ABD'ye geri dönmeleri çağrısında bulununurken, Apple CEO'su Tim Cook ve Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Trump'ın bu tutumunu desteklemediklerini belirtti.

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