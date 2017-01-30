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ABD'den Meksika'ya bir davet daha

ABD ile yaşanan 'duvar geriliminin' ardından bu ülkeye yapacağı ziyareti iptal eden Meksika Başkanı Nieto, ABD'de yeni bir davet aldı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 12:23:07 Güncelleme: 12:34:19 AA

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ülkesiyle arasında duvar geriliminin yaşanması nedeniyle gitmeyeceğini açıkladığı ABD'den yeni bir diplomatik davet aldı.

ABD'nin Albuquerque kenti Demokrat Parti Temsilcisi Javier Martinez ve New Mexico eyaletinin diğer kentlerinden temsilciler, ortaklaşa kaleme aldıkları mektupta, Nieto'yu mevcut yasama döneminde New Mexico Temsilciler Meclisi Salonu'nda konuşma yapmak üzere eyalete davet etti.

Bu arada Martinez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın sınıra örülmesi planlanan duvarın masrafını Meksika'nın ödemesi konusundaki ısrarının New Mexico eyaleti ile Meksika arasındaki asırlık ekonomik ve kültürel bağları tehdit ettiğini belirtti.

El Paso yerlisi olan ve çocukluğunun bir kısmını Meksika'nın Ciudad Juarez kentinde geçiren Martinez, "Trump'ın Meksika Devlet Başkanı'na yönelik konuşmasına, sınır ötesindeki bu çok pahalı duvarın inşası konusundaki duruşuna ve duvarın maliyetini Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etme planına bakarsanız, tüm bu açıklamalar ve eylemler yalnızca New Mexico eyaleti için zarar verici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Nieto'nun daveti kabul edip etmeyeceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesi projesini hayata geçirmek için gerekli kararnameyi imzalamasının ardından 25 milyar doları bulabileceği belirtilen duvarın kim tarafından ödeneceği tartışmaları başlamıştı.

Meksika, geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke sınırına örmeyi planladığı duvarın maliyetini, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etme planına tepki göstermişti.

Meksika Devlet Başkanı Nieto, duvarın masraflarını ödemeyeceğini vurgulamış Trump da ay sonu Pena Nieto ile yapacağı toplantıyı iptal edebileceği duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Pena Nieto, "ABD'ye gitmiyorum." açıklaması yapmıştı.

 

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