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Trump ile Putin telefonda ne konuştu? Kremlin'den açıklama...

Kremlin, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin bir açıklama yayınladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 13:11:08 Güncelleme: 13:25:24 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesine ilişkin Kremlin'den bir açıklama geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, iki liderin telefon görüşmesinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin konuşmadıklarını ve bunun için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Peskov, telefon görüşmesinden iki tarafından önemli problemleri diyalog yoluyla çözmeye hazır olduğu sonucunun çıkarılabileceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü, Putin ile Trump'ın 7-8 Temmuz'da Hamburg'ta yapılacak G20 zirvesinden önce bir araya gelebileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı açıklamada, telefon görüşmesinde iki liderin ortak bir anlayış ve saygı gösterdiğini belirtmişti.

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