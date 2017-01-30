30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
lavrov trump
DÜNYA

Rusya'dan Trump'ın Suriye önerisine yeşil ışık!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması yönündeki önerisiyle ilgili açıklama yaptı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 14:33:36 Güncelleme: 14:38:40 AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası organizasyonların koordinasyonunda bu tarz bölgeler oluşturulmasının değerlendirilebileceğini söyledi.

Moskova'da, Eritre Dışişleri Bakanı Osman Muhammed Saleh ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturulması yönündeki açıklamasını Washington ile temasları esnasında açıklığa kavuşturacaklarını belirtti.

Lavrov, Trump'ın güvenli bölge teklifinin, Suriye'ye komşu ülkeler başta olmak üzere Avrupa'daki sığınmacı durumunu hafifletmeye yönelik bir adım gibi göründüğünü belirterek, "Eğer Suriye'de evlerini kaybeden insanların bir süreliğine güvende olabileceği ve yardım alabileceği bölgeler amaçlanıyorsa, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve diğer uluslararası kurumların koordinasyonuyla bu tarz bölgeler oluşturulması düşünülebilir." dedi.

Suriye'deki insani durumun iyileştirilmesine yönelik iş birliğine hazır olduklarına vurgulayan Lavrov, ancak bunların rejimle koordineli şekilde yapılması gerektiğini dile getirdi.

PUTİN VE TRUMP'IN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Trump'ın cumartesi günü yaptığı ilk telefon görüşmesinin "insani ve politik olarak" iyi geçtiğini bildirdi.

Görüşmede, Putin ve Trump'ın karşılıklı saygı ve iki ülkenin ulusal çıkarlarına uygun şekilde iletişim kurma arzusunu ortaya koyduğunu belirten Lavrov, "Konuşma iki ülkenin çıkarlarının örtüştüğü alanları ortaya çıkardı." diye konuştu.

Lavrov, ABD ile terör örgütü DEAŞ'la mücadelede iş birliğinin sınırları olmadığına dikkati çekerek, "DEAŞ'la mücadele, uluslararası arenada ABD ve Rusya'nın önceliği konumunda. Bu durum Putin ve Trump'ın telefon görüşmesinde teyit edildi. Siyasi irade olması durumunda iş birliğinin sınırları olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Lavrov, Cenevre'de düzenlenecek Suriye görüşmelerinde muhaliflerin birden fazla delegasyonla temsil edilmesine karşı olmadıklarını dile getirdi.

Astana görüşmelerine tek delegasyon olarak katılan grupların Cenevre'deki siyasi sürece dahil olması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Biz hükümetin bir müzakere ortağı olmasını tercih ederdik ancak birden fazla delegasyon olmasında bir kötülük görmüyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Lavrov, Bağdat'ın istemesi durumunda, Irak'a DEAŞ'la mücadelede yardım etmeye hazır olduklarını kaydetti. Lavrov, bunun en azından istihbarat değişimi veya diğer şekillerde olabileceğine işaret etti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trump ile Putin telefonda ne konuştu? Kremlin'den açıklama...
DÜNYA

Trump ile Putin telefonda ne konuştu?
Suriye'de ateşkes 366 kez ihlal edildi!
DÜNYA

Suriye'de ateşkes 366 kez ihlal edildi!
ABD'den Meksika'ya bir davet daha
DÜNYA

ABD'den Meksika'ya bir davet daha
Evde tek başına!
DÜNYA

Trump'ın kararına misilleme: ABD'liler ülkeyi terk ...
ABD'de binler Trump'a karşı havaalanlarına akın etti!
DÜNYA

ABD'de binler Trump'a karşı havaalanlarına akın etti! ...
Silikon Vadisi CEO'larından Trump'a cevap!
DÜNYA

Silikon Vadisi CEO'larından Trump'a cevap!
Silikon Vadisi CEO'larından Trump'a cevap!
DÜNYA

SİLİKON VADİSİ CEO'LARINDAN TRUMP'A CEVAP!
Trump ile Putin telefonda ne konuştu? Kremlin'den açıklama...
DÜNYA

TRUMP İLE PUTİN TELEFONDA NE KONUŞTU?
ABD'de binler Trump'a karşı havaalanlarına akın etti!
DÜNYA

ABD'DE BİNLER TRUMP'A KARŞI HAVAALANLARINA AKIN ETTİ!

Rusya'dan Trump'ın Suriye önerisine yeşil ışık!
DÜNYA

RUSYA'DAN TRUMP'IN SURİYE ÖNERİSİNE YEŞİL IŞIK!
Suriye'de ateşkes 366 kez ihlal edildi!
DÜNYA

SURİYE'DE ATEŞKES 366 KEZ İHLAL EDİLDİ!
Evde tek başına!
DÜNYA

TRUMP'IN KARARINA MİSİLLEME: ABD'LİLER ÜLKEYİ TERK ETSİN!