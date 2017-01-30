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İngiliz Bakan için karikatür yarışması başlatıyor!

Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile ilgili bir açıklama yaptı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 15:54:28 Güncelleme: 16:06:13 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, İngiliz Avam Kamarası'nda yapılacak bir resepsiyona davet edilmesine kızan İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a tepki gösterdi. Zaharova Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Johnson hakkında bir karikatür yarışması düzenleyeceğini duyurdu.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in Pazar günkü sayısından bir küpür paylaşan Zaharova, "Gazete bu konuya bir tam sayfa ayırmış. Eğer oraya gitseydim neler olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Johnson'ın konuyla ilgili kızgınlığını sert sözlerle eleştiren Zaharova, "Londra uzun süredir, her türden şeytani düşünce, firari oligarklar ve sahtekar bürokratlar için bir sığınak oldu. Ama bir davetiye kızgınlık yarattı. Tek kelimeyle demokrasi." ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca 'Boris Johnson, Maria Zaharova'ya bir resepsiyon için davetiye gönderilmesine kızdı' konulu bir karikatür yarışması düzenleyeceğini ve kazanana ödül vereceğini açıkladı.

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