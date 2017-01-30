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DÜNYA

Air France 15 Müslüman yolcuyu uçağa almadı

Donald Trump'ın 7 ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararı sonrasında Air France, Paris'ten ABD'ye gidecek 15 yolcuyu uçağa almadı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:02:58 Güncelleme: 16:05:01 AA

ABD Başkanı Donald Trumpın 7 İslam ülkesinin vatandaşına ABDye giriş yasağı kararı sonrası Paristen bu ülkeye gitmek için havaalanına gelen 15 yolcunun geri çevrildiği bildirildi.

Fransız havayolu şirketi Air Francedan yapılan açıklamada, "Şimdiye kadar ABDye gitmek için bilet alan veya aktarma yapan 15 yolcunun uçağa binişinin engellendiği" belirtildi.

Air France yetkilileri, bu yolcuların Trumpın yasak kararı aldığı 7 ülkenin vatandaşı olduklarını fakat direkt bu ülkelerden geldiği anlamını taşımadığını kaydetti. Açıklamada, "Uçuşu iptal edilen yolcularla havayolu şirketinin ilgilendiği, hiçbirinin havaalanında kısıtlı kalmadığı ve geldikleri adrese geri dönmelerinin sağlandığı" ifade edildi.

Air France açıklamasında, yasağa maruz kalan ülke vatandaşlarının uçuş öncesi elektronik posta veya kısa mesajla uyarıldığı belirtilerek, "Bu şekilde Air France, havayolu taşımacılığını düzenleyen uluslararası kuralları uyguluyor ve bu kurallara saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu arada Fransız gazeteci Julia Vergelynin Paris Charles de Gaulle havalimanındaki duyuru ekranlarına dair paylaştığı bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Fotoğrafta isimleri belirtilen kişilerin uçamayacakları uyarısı yapılıyor ve Air France müşteri hizmetlerine başvurması isteniyor. Çok sayıda kullanıcı, bu uygulamanın 1940lı yıllardaki Nazi Almanyasını anımsattığını belirterek uygulamayı kınadı.

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