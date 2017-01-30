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Avrupa Birliği'nden Kardak açıklaması!

AB Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas, Hulusi Akar'ın Kardak ziyaretine ilişkin konuştu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:19:33 Güncelleme: 16:21:31 AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akarın Kardak Kayalıklarına gitmesine ilişkin, iyi komşuluk ilişkilerinin ABye katılım için önemli bir kriter olduğunu söyledi.

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında bir soru üzerine Akar ve kuvvet komutanlarının Ege Denizindeki Kardak Kayalıklarına gidişi gündeme geldi.

Sözcülerden Maja Kocijancic, geçmişte Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin itidalli olmaları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, bu değerlendirmelerin hala geçerli olduğunu söyledi.

Yunan olan Başsözcü Schinas, ekleme yapmak istediğini belirterek, "Azami iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, dün kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 hücumbotla Kardak Kayalıkları bölgesinde seyir icra etmişti.

 

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