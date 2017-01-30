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DÜNYA

Donald Trump'tan olay kararla ilgili açıklama geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, seyahat yasağına ilişkin eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 16:39:05 Güncelleme: 16:42:49 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, 7 ülke vatandaşlarına yönelik getirdiği seyahat kısıtlamasıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada, "325 bin kişiden yalnızca 109'u gözaltına alındı ve sorgulandı. Havaalanlarındaki büyük problemler, Delta'nın bilgisayar sorunları, protestocular ve Senatör Schumer'in gözyaşları nedeniyle oluşuyor. (Ulusal Güvenlik) Sekreter Kelly, çok küçük problemler dışında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Amerika'yı yeniden güvenli yapacağız." ifadelerini kullandı.

Seyahat yasaklarını kapsayan uygulamanın insanlar uyarılmadan yapıldığı ve mağduriyetlere yol açtığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Trump, "Eğer yasak bir hafta uyarı süresiyle birlikte getirilseydi, 'kötüler'o hafta boyunca ülkemize girmek için acele edecekti. Dışarda çok fazla 'kötü çocuk' var!" ifadelerini kullandı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 8 dakika önce
    adam hakli deyil.dagilin,hakli diyenlere
  • Misafir 24 dakika önce
    bence doğru bir karar
  • Misafir 27 dakika önce
    helal olsunn
  • Misafir 43 dakika önce
    en azindan rengi belli
  • Misafir 51 dakika önce
    adam haklı beyler
  • Misafir 52 dakika önce
    bu adam bugun yarın savaşta çıkarır,hazır olmak lazım:((
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