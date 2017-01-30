ABD Başkanı Donald Trump, 7 ülke vatandaşlarına yönelik getirdiği seyahat kısıtlamasıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Trump yaptığı açıklamada, "325 bin kişiden yalnızca 109'u gözaltına alındı ve sorgulandı. Havaalanlarındaki büyük problemler, Delta'nın bilgisayar sorunları, protestocular ve Senatör Schumer'in gözyaşları nedeniyle oluşuyor. (Ulusal Güvenlik) Sekreter Kelly, çok küçük problemler dışında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Amerika'yı yeniden güvenli yapacağız." ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

Seyahat yasaklarını kapsayan uygulamanın insanlar uyarılmadan yapıldığı ve mağduriyetlere yol açtığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Trump, "Eğer yasak bir hafta uyarı süresiyle birlikte getirilseydi, 'kötüler'o hafta boyunca ülkemize girmek için acele edecekti. Dışarda çok fazla 'kötü çocuk' var!" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017