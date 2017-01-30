ABD Başkanı Donald Trump, 7 ülke vatandaşlarına yönelik getirdiği seyahat kısıtlamasıyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Trump yaptığı açıklamada, "325 bin kişiden yalnızca 109'u gözaltına alındı ve sorgulandı. Havaalanlarındaki büyük problemler, Delta'nın bilgisayar sorunları, protestocular ve Senatör Schumer'in gözyaşları nedeniyle oluşuyor. (Ulusal Güvenlik) Sekreter Kelly, çok küçük problemler dışında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Amerika'yı yeniden güvenli yapacağız." ifadelerini kullandı.
Seyahat yasaklarını kapsayan uygulamanın insanlar uyarılmadan yapıldığı ve mağduriyetlere yol açtığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Trump, "Eğer yasak bir hafta uyarı süresiyle birlikte getirilseydi, 'kötüler'o hafta boyunca ülkemize girmek için acele edecekti. Dışarda çok fazla 'kötü çocuk' var!" ifadelerini kullandı.
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Misafir 8 dakika önceadam hakli deyil.dagilin,hakli diyenlere00
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Misafir 24 dakika öncebence doğru bir karar00
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Misafir 27 dakika öncehelal olsunn00
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Misafir 43 dakika önceen azindan rengi belli30
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Misafir 51 dakika önceadam haklı beyler30
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Misafir 52 dakika öncebu adam bugun yarın savaşta çıkarır,hazır olmak lazım:((63