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İran kaybettiği itfaiyeciler için ağlıyor!

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:10:34 DHA

İran iki hafta önce çıkan yangından kaybettiği 16 itfaiyeci için ağlıyor

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    İran’ın başkenti Tahran’da iki hafta önce yangın sonrası çöken binanın enkazında hayatını kaybeden 16 itfaiye eri, on binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

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    Ölen itfaiyeciler Tahran Cuma Camisi’nde düzenlenen cenaze namazı sonrası itfaiye araçları üstünde son yolculuklarına uğurlandı.

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    Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törenle itfaiyeciler, Beheşti Zehra Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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