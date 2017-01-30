İran kaybettiği itfaiyeciler için ağlıyor!

İran’ın başkenti Tahran’da iki hafta önce yangın sonrası çöken binanın enkazında hayatını kaybeden 16 itfaiye eri, on binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
Ölen itfaiyeciler Tahran Cuma Camisi’nde düzenlenen cenaze namazı sonrası itfaiye araçları üstünde son yolculuklarına uğurlandı.
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği törenle itfaiyeciler, Beheşti Zehra Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Ağırlıklı olarak giyim mağazaları ve atölyelerinin bulunduğu 15 katlı Plasko İş Merkezi, 19 Ocak tarihinde çıkan yangın sonrası çökmüştü.
9 gün süren arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları soncu, binanın enkazından 16’si itfaiyeci toplam 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.