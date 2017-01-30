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Türkiye-İsrail ilişkilerinde 7 yıl sonra bir ilk!

Türkiye-İsrail ilişkilerinde 2010 yılından bu yana ilk kez siyasi istişarelerde bulunulacak

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:49:25 Güncelleme: 17:50:41 AA

Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar 2010 yılından bu yana ilk kez Çarşamba günü siyasi istişarelerde bulunacak.

AAnın edindiği bilgiye göre, taraflar arasındaki siyasi istişarelere, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın ve İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Yuval Rotem başkanlık edecek.

Türkiye-İsrail siyasi istişarelerinin Çarşamba günü Ankarada Dışişleri Bakanlığında yapılması bekleniyor.

Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor.

Bu çerçevede Türkiyeden bir bakan, gelecek hafta İsraile ziyaret gerçekleştirecek.

İsrailin 31 Mayıs 2010da, Gazzeye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale ederek 9 Türk vatandaşını öldürmesi ve ağır yaralanan 1 vatandaşın da sonradan hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin krize girmesine neden olmuştu. İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiyeye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak tarafların büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.

Ankarada yapılacak siyasi istişareler, 2010dan bu yana ilk olma özelliği taşıyacak.

 

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