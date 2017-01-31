Türkiye ve İsrail 1 Şubat'ta Ankara'da toplanacak

"İsrail’le son olarak 2010 yılında yapılan siyasi istişarelerin 15incisi Sayın Müsteşarımız ile İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem başkanlığında 1 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türkiye - İsrail ilişkilerinin normalleşmesi sürecinde taraflar 2010 yılından bu yana ilk kez siyasi istişarelerde bulunacak. Toplantının 1 Şubat'ta Ankara'da yapılacağı açıklandı.

ZİYARETLERİN ARTMASI HEDEFLENİYOR

Siyasi istişarelerin başlamasıyla normalleşme sürecinde, çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımlar atılması ve karşılıklı ziyaretlerin artması hedefleniyor.

Bu çerçevede Türkiye'den bir bakan, gelecek hafta İsrail'e ziyaret gerçekleştirecek. İsrail'in 31 Mayıs 2010'da, Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine müdahale ederek 9 Türk vatandaşını öldürmesi ve ağır yaralanan 1 vatandaşın da sonradan hayatını kaybetmesi, iki ülke ilişkilerinin krize girmesine neden olmuştu.

İlişkiler, İsrail’in özür dilemesi, kurbanların ailelerine ödenecek tazminatı Türkiyeye iletmesi ve Gazze’ye insani yardımların başlatılmasıyla normalleşme sürecine girmişti. Son olarak tarafların büyükelçileri karşılıklı olarak göreve başlamıştı.

Ankarada yapılacak siyasi istişareler, 2010'dan bu yana ilk olma özelliği taşıyacak.