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Avrupa Parlamentosu Brexit Müzakerecisi'nden Trump açıklaması

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt, "Trump, AB'nin varlığı için tehdit" değerlendirmesinde bulundu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 18:56:45 Güncelleme: 19:00:30 AA

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Brexit Müzakerecisi Guy Verhofstadt, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB için varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledi. Verhofstadt, ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Washington'da her zamankinden daha az dostu bulunduğunun artık açık olduğunu kaydeden Verhofstadt, Trump yönetiminin İngiliz Nigel Farage ve Fransız Marine Le Pen üzerinden Avrupa'daki popülist söylemleri ABD'ye taşıdığını savundu.

AP'deki Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Başkanı olan Verhofstadt, "İslami terörizm", Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Putin'in AB karşıtı aşırı sağ partilere verdiği desteğin AB için varoluşsal tehdit olduğunu belirterek, "Şimdi de AB'ye zarar veren üçüncü bir cephe var. O da Atlantik'in diğer tarafındaki aşırı sağcılara katılan Donald Trump." dedi.

Eski Belçika Başbakanı Verhofstadt, 17 Ocak'ta yapılan ve aday olduğu AP Başkanlığı seçimi için AB karşıtı İtalyan 5 Yıldız Hareketi ile ittifak yapmak istemiş, ALDE üyelerinin karşı çıkması nedeniyle bunu başaramamıştı.

Seçim günü Hristiyan Demokrat grubun adayı Tajani lehine çekilen Verhofstadt, desteğine ilişkin açıklamasında "güçlü AB vurgusu" yapmışı. ALDE Başkanı'nın bu tavrı, tutarsızlık olarak değerlendirilmişti.

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