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Trump'ın mülteci kararına karşı muhalefet kanalı
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatları Trump'ın mülteci kararına karşı not hazırlıyor

İlk kez Vietnam Savaşı sırasında açılan 'muhalefet kanalı'nda 51 diplomat en son Obama'ya karşı bayrak açmıştı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 19:07:58 Güncelleme: 19:31:11 HABERTURK.COM

Trump'ın hem ABD'de hem de dünyanın diğer tüm ülkelerinde büyük bir tepkiyle karşılanan '7 Müslüman ülkeden mültecilere karşı ABD'ye seyahat yasağı' kararnamesine, her an Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'yi sarsabilecek bir yanıt gelebilir.
ABC tarafından ilk kez bahsedilen ve en son CNN tarafından ele geçirilen bir nota göre ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatları, ABD'de 'muhalefet kanalı' adı verilen bir sistemi devreye sokup, Trump'ın mülteci kararına karşı bir not hazırlamayı planlıyor.
Onlarca diplomatın ortak imzasıyla yayınlanması beklenen notun günlerdir Dışişleri Bakanlığı'nda diplomatlar arasında dolaşımda olduğu ve her an yayınlanabileceği belirtiliyor.

MUHALEFET KANALI İLK KEZ VİETNAM SAVAŞIYLA AÇILDI, OBAMA'YA KARŞI DA KULLANILDI
İddialara göre notun içeriğinde, Trump'ın 'yasaklama' kararının ABD'yi güvende tutmaya yaramayacağı, aynı zamanda teröristlere karşı yapılan mücadelelere de zarar vereceği ifadeleri yer alıyor.
Dışişlerinin 'muhalefet kanalı'na gönderilmesi beklenen iç yazışma şeklindeki notun ilk örneği 1960 yılında Vietnam Savaşı sırasında ABD'li dışişleri diplomatlarının savaşa yönelik alternatif politika önerilerini dile getirmek için kullanılmıştı. Geçen yıl ise 56 yıl önce kurulmuş olan bu kanalda 51 diplomat, ABD'nin Suriye politikasına karşı kazan kaldırmış ve yine bir iç yazışma notuyla "Amerikan politikasının Suriye’de azalmayan şiddetin altında ezildiği savunuldu. Suriye siyasetinden rahatsız olan diplomatlar Washington yönetiminin, ateşkes çabalarını ihlal etmeye son vermesi için Esad rejimine karşı güdümlü füze ve hava gücünün makul şekilde kullanılmasını öngören bir siyaset izlemesi gerektiği" vurgulanmıştı.
Muhalefet kanalı diplomatların rahatsızlıklarını üst düzey bürokratlar nezdinde misilleme kaygısı olmadan ifade etmeleri için kullanılıyor. 

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