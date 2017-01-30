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Irak Meclisi Donald Trump kararını onayladı

Irak Meclisi, ABD Başkanı Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına mislisiyle karşılık verilmesi kararını onayladı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 19:12:47 Güncelleme: 19:14:31 AA

Irak Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararına mislisiyle karşılık verilmesi kararını onayladı.

Meclis Dış İlişkiler Komitesi üyesi Ahlam Hüseyni, AA'ya yaptığı açıklamada, "Meclis, komitemizin ABD Başkanı Trump'ın Iraklıların ülkesine girişini yasaklaması kararına karşı misliyle karşılık verilmesi için sunduğu kararı oy birliğiyle onayladı." dedi.

Onaylanan kararda ayrıca, ABD Kongresi'ne Iraklılara karşı alınan kararı gözden geçirmesi çağrısı da yapıldığını belirten Hüseyni, bu kararın gerekli icraatlarda bulunması için hükümete baskı niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump'ın kararının esef ve şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Kararın "yanlış" olduğu nitelendirilen açıklamada, ABD Kongresi'ne bunu yeniden gözden geçirmesi çağrısı yapıldı.

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