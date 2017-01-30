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'DEAŞ'ın azılı katili Abu Sayyaf öldürüldü' iddiası!

Irak'ın Musul kenti yakınlarında bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerine yapılan saldırıda örgütün baş celladı olduğu öne sürülen Abu Sayyaf'ın öldürüldüğü iddia edildi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 20:32:03 Güncelleme: 20:35:19 HABERTURK.COM

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde baş celladı olduğu belirtilen Abu Sayyaf lakaplı celladın, Musul civarında öldürüldüğü iddia edildi.

İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan habere göre, 100'den fazla insanı katleden cellat, Irak'ın Musul kenti yakınlarında DEAŞ militanlarına kurulan pusuda bıçaklanarak öldürüldü. 

Abu Sayyaf takma adını kullanan teröristin, DEAŞ'ın yayınladığı birçok videoda yer aldığı ifade edilirken Ninova bölgesinde terörist gruplara liderlik ettiği de belirtildi.

 

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