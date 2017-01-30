Fas 33 yıl sonra Afrika Birliği'nde

Kuzey Afrika ülkesi Fas, 33 yıl sonra yeniden Afrika Birliği'nin parçası oldu.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi'nde Fas'ın yeniden birliğe üye olması kararlaştırıldı.

Bağımsızlık ileri süren Batı Sahra'nın Afrika Birliği'ne üye olmasının ardından 1984 yılında birlikten çekilme kararı alan Fas, 21 Temmuz 2016'da birliğe tekrar döneceğini açıklamıştı.

Fas Parlamentosu Temsilciler Meclisi'nde 18 Ocak'ta onaylanan Afrika Birliği'ne katılım yasa tasarısı, 19 Ocak'ta parlamentonun ikinci kanadı Danışmanlar Meclisi'nden de geçmişti.

Ülkenin bu kararı sonrası çok sayıda Afrika ülkesi Fas'ın birliğe yeniden katılmasını destekleyeceklerini açıklamıştı.

Fas'ın üyeliği sonrası birliğe üye devletlerin sayısı 55'e çıktı.

BATI SAHRA SORUNU

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Fas, 2007 yılında sorunun çözüme ulaşması için Batı Sahra'ya kendisine bağlı özerklik verilmesini gündeme getirmiş ancak bölgenin kaderinin belirlenmesi için referandum yapılmasını savunan Polisario Cephesi buna karşı çıkmıştı.

1984 yılında Afrika Birliği tam üyesi olan Batı Sahra, BM tarafından tanınmıyor.