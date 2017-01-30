30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Fransa
DÜNYA

Fransa'dan Trump'ın göçmen yasağı açıklaması

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Başkanı Trump'ın aldığı yasak kararının çifte vatandaşları da kapsadığı belirtilerek, kararın sonuçları netleşene kadar bu ülkeye seyahat edecek ilgili kişilerin seyahatlerinden vazgeçmeleri ve ülkedeki ABD konsolosluklarına başvurmaları gerektiği açıklandı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 20:42:07 Güncelleme: 20:43:18 AA

Fransa Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan göçmen yasağı kararının sonuçlarının yakından izlendiğini belirtilerek, bu ülkeye seyahat edecek çifte vatandaşlığa sahip kişilerin, bakanlığın oluşturduğu kriz merkezine başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

AA muhabirinin sorusu üzerine bakanlık yetkilileri, gelişmelerin, bu ülkeye seyahat edecek kişilere aktarılması için mümkün olduğu kadar hassasiyetle incelendiği, "ABD'ye gidecek kişileri yola çıkmadan önce Fransa'daki ABD konsolosluklarıyla iletişime geçmeye davet ettiklerini" belirtti.

Bakanlığın yurtdışına gidecek kişilere tavsiye ve duyuruların yer aldığı internet sitesinin ilgili bölümünde konuya ilişkin son dakika bilgilerinin eklendiği belirtilirken, "Pazar günü bu yönde gelişmelerin yaşandığı ve Bakanlıkça oluşturulan kriz merkezi tarafından mevcut bilgilerin bu kişilerle paylaşıldığı" kaydedildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın ABD'li yetkililerle, yasağın değişik kategorilerdeki yolculara yansımaları konusunda görüşmelerin devam ettiği açıklanırken, "Yasak kararı adı geçen 7 ülke vatandaşları ile birlikte Fransız vatandaşlığı bulunan çifte vatandaşları da kapsamaktadır. Eğer bu şartlara sahipseniz seyahatinizi iptal etmenizi ısrarla tavsiye ediyoruz" uyarısında bulunuldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan, göçmen yasağı ile ilgili kararın uygulamada doğuracağı sonuçların henüz bilinmediğini ve konuyla ilgili gelişmelerin açıklığa kavuşturulmasının beklendiğini belirtilerek, durumun çok değişken olduğu yorumunda bulunuldu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Irak Meclisi Donald Trump kararını onayladı
DÜNYA

Irak Meclisi, Trump kararını onayladı
ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatları Trump'ın mülteci kararına karşı not hazırlıyor
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Trump'a şok!
Donald Trump'tan olay kararla ilgili açıklama geldi!
DÜNYA

Donald Trump'tan olay kararla ilgili açıklama geldi!
Rusya'dan Trump'ın Suriye önerisine yeşil ışık!
DÜNYA

Rusya'dan Trump'ın Suriye önerisine yeşil ışık!
ABD'den Meksika'ya bir davet daha
DÜNYA

ABD'den Meksika'ya bir davet daha
Silikon Vadisi CEO'larından Trump'a cevap!
DÜNYA

Silikon Vadisi CEO'larından Trump'a cevap!
İdlib'e hava saldırısı: 3 ölü, 8 yaralı
DÜNYA

SURİYE ORDUSUNDAN İDLİB'E HAVA SALDIRISI
Antonio Guterres: Bu karar ciddi bir endişe kaynağı
DÜNYA

BM TRUMP'IN O KARARINDAN ENDİŞELİ
ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatları Trump'ın mülteci kararına karşı not hazırlıyor
DÜNYA

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TRUMP'A ŞOK!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Arjantinli mevkidaşı ile görüştü
DÜNYA

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ARJANTİNLİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
'DEAŞ'ın azılı katili Abu Sayyaf öldürüldü' iddiası!
DÜNYA

'DEAŞ'IN AZILI KATİLİ ÖLDÜRÜLDÜ' İDDİASI!
Fransa'da cumhurbaşkanlığı adayı ve eşi sorgulandı
DÜNYA

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYI VE EŞİ SORGULANDI