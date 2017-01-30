'Esed komada' iddiası!

Lübnanlı Al-Mustaqbal Gazetesi, cumartesi günü rejime yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in beyin enfarktüsü yüzünden hastaneye kaldırıldığını yazdı.



Esed rejimi yanlısı olan Lübnanlı Al-Diyar Gazetesi de Esed’ın felç geçirdiğini öne sürmüştü. Suudi Asharq al-Awsat Gazetesi ise Esed’in 6’ncı yılına giren Suriye iç savaşının getirdiği psikolojik baskının ardından rahatsızlandığını ve sol gözünde tik meydana geldiğini iddia etmişti.

Suriye rejimi dün, Facebook üzerinden “Esed’in sağlığı fevkalede yerindedir” açıklamasıyla iddiaları yalanladı.



Dün bir başka iddia daha Al Jazeera’nın ünlü habercisi Faisal al-Qassem’den geldi. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Al-Qassem, “Esed’in komada veya ağır hasta olduğu” bilgisini 4.5 milyon takipçisiyle paylaştı.

BİR GAZETECİ HASTANE YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Visamel Hurra isimli kadın gazetecinin Esed'ın yattığı öne sürülen Şami Hastanesi görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.

Şam'ın Muhacirin bölgesinde, başkanlık sarayı yakınında üst düzey devlet adamlarının da tedavi gördüğü Şami Hastanesi görevlisi ile kadın gazeteci arasında geçen diyaloglar Esed'ın sağlığı ile ilgili şüpheleri artırdı.

Şam, her ne kadar Esed'ın sağılığı hakkındaki iddiaları yalansa da başta Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA ) olmak üzere Suriye medyasında son 5 günde Esed'a ait hiçbir görüntü ve fotoğraf yer almadı. Yayınlanan son görüşmesi ise fotoğraflı yayınlanan İran Şura Meclis başkanı özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdüllehyan ve ona eşlik eden heyetin kabulüne ait.

İşte Esed'ın hastanede yattığı iddialarının sosyal medyadan yayılmasına neden olan telefon görüşmesinin detayları:

-(Kadın) Merhaba

(Erkek) Hoş geldiniz

-(Kadın) Ben başkanlık sarayından arıyorum. Cumhurbaşkanının sağlığı hakkında konuşmak yasaktır. Hastaneden her türlü bilgi vermek yasaktır.

(Erkek) Buraya gelen hastanın kim olduğunu bütün doktorlar bilirler.

(Kadın) Hastaneden Cumhurbaşkanı hakkında kimseye bilgi vermiyorsunuz. Bu konu sır.

(Erkek) Tamam.

(Kadın) Kim Cumhurbaşkanı hakkında telefonla da olsa bilgi almak isterse vermiyorsunuz

(Erkek) Tamam. Oldu

(Kadın) Mesul doktorla, müdürle görüşmek istiyorum.

(Erkek) Bu konuyu anladım. Sorumluluk bende, onunla konuşacağım.

(Kadın) Cumhurbaşkanı hakkında kimseye bilgi vermeyecek tamam mı?

(Erkek) Tamam, anladım

(Kadın) Senin adın nedir?

(Erkek) Ben Hasan. Rezervasyon ofisinden

(Kadın) Pardon

(Erkek) Ben Hasan. Rezervasyon ofisinden

(Kadın) Ben Malak Ali Hasen. Başkanlık sarayından sizinle konuşuyorum. Tamam mı?

(Erkek) Okey okey.

(Kadın) Benim seninle konuştuğum zamanı kayıt ettim. Saat 12'yi 45 geçiyor ve seninle konuşuyorum. Sizden rica ediyorum, Cumhurbaşkanının hastanede olduğu hakkında kimseye haber vermiyorsunuz.

(Erkek) Teşekkür ederim

(Kadın) Teşekkür ederim

-Telefon görüşmesi tamamlandıktan sonra Visamel Hurra isimli kadın gazetecinin ses kaydına yansıyan sözleri ise son derece ilginç;

Şami Hastanesi'nden itiraf ediyorlar. Beşar Esad bu hastanede. (İHA)