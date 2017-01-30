İngiltere'den Donald Trump'ın vize yasağına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararının, "Ayrımcı ve yanlış olduğunu" bildirdi.

Johnson, İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda Trump'ın tartışmalara neden olan vize yasağıyla ilgili düzenlenen oturumda yaptığı açıklamada, "Bu karar ne bizim politikamız ne de hükümetimizin almayı düşünebileceği bir önlemdir. Milliyet temelinde, ayrımcı ve yanlış olan bu önlemlerle ilgili endişelerimizi açıkça dile getirdim." dedi.

Trump yönetimiyle dün ve bugün yapılan görüşmeler sonucu, İngiliz pasaportuna sahip herkesin ABD'ye seyahat edebileceğini belirten Johnson, "ABD Büyükelçiliğinden, bu kararnamenin farklı bir ülkede doğan ya da ellerinde başka bir ülkenin pasaportu da olan İngiliz pasaportu sahiplerini etkilemeyeceği konusunda güvence aldık." ifadelerini kullandı.

Trump'ın politikasının "Oldukça tartışmalı" olduğunu vurgulayan Johnson, ülkesinin ABD ile özellikle güvenlik ve istihbarat konularındaki yakın ittifaklığına işaret etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen hafta ABD'ye "başarılı" bir ziyaret gerçekleştiğini anımsatan Johnson, "ABD ile farklılıklarımızın olduğu noktaları, söylemekten çekinmeyeceğiz." dedi.

Boris Johnson ayrıca, Trump yönetiminin vize politikasıyla ilgili İngiliz pasaportu sahiplerini muaf tutmasının, iki ülke arasındaki iyi ilişkileri gösterdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnameyi cuma günü imzalamıştı. Trump'ın tartışmalara neden olan politikasıyla ilgili bu akşam, Birleşik Krallık'ın birçok şehrinde protestolar yapılacak.

Bu arada parlamentodaki oturumda kimi zaman hararetli tartışmalar yaşandı. Muhalefet partileri, iktidardaki Muhafazakar Parti'yi ve Başbakan Theresa May'i Trump'a kararını geri çekme çağrısında bulunmamakla ve Trump yönetimine karşı sert tutum takınmamakla eleştirdi. May, geçen hafta ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'la yüz yüze görüşen ilk lider olmuştu.

Öte yandan, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin girişimiyle, ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi ziyaretine izin verilmemesine ilişkin başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar yaklaşık bir milyon 400 bin kişi destek verdi. Trump'ın bu yıl yaz aylarında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in davetlisi olarak Birleşik Krallık'a resmi ziyarette bulunması bekleniyor.