Beyaz Saray, ABD’ye destek veren Iraklıların listesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cuma günü aralarında Irak’ın da bulunduğu yedi ülke vatandaşlarına uygulanan ülkeye giriş yasağının hemen ardından, Beyaz Saray’ın Irak’ta ABD operasyonlarına destek vermiş olan ve halihazırda destek verenlerin listesini istediği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis “Beyaz Saray, Irak özelinde olmak üzere, ABD operasyonlarına destek verenlerin listesini hazırlama fırsatı verdi.” dedi.

Henüz listenin tamamlanmadığını ve tahmini bir rakam veremeyeceğini anlatan Davis, hazırlanacak listelerin vize ve giriş işlemlerinde dikkate alınacağını aktardı.

ABD operasyonlarına destek vermek üzere istihbarattan malzeme tedarikine askeri operasyonlardan diplomatik desteğe binlerce Irak vatandaşının taşeronluk yaptığını vurgulayan Davis “Irak’ta bizimle gerek mütercim olarak, gerek bizimle birlikte savaşmış çok ortağımız var.” ifadelerini kullandı.

Davis şöyle devam etti:

“Bizimle birlikte savaşmak ve bizi desteklemek konusunda bağlılıklarını somut bir şekilde ortaya koyanların adlarının gerekli süreçlerde bilinmesini sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla bize verdikleri desteği dikkate alıyoruz.”

ABD’nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde ABD ordusuna yardım etmiş olanların dışında 2003’ten beri ABD’nin yanında yer almış kişileri de kapsadığını kaydeden Davis, Beyaz Saray’dan bu talebinin hafta sonu geldiğini aktardı.

Sözcü, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in söz konusu Başkanlık Kararnamesi'nde her kararnamede olduğu gibi Başkan Trump’a danışmanlık etmiş olabileceğini kaydetti ancak Cuma günü Pentagon’da imzalanan kararnamenin metnini önceden görüp görmediğine ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.

Sözcü önümüzdeki günlerde Trump yönetiminin benzer bir liste talebini diğer ülkeler için de yapıp yapmayacağını bilmediğini aktardı.

Trump tartışma yaratan "Ulusu yabancı teröristlerin ülkeye girişinden koruma” başlıklı kararnameyi Pentagon'u ziyareti sırasında imzaladı.

Kararname mültecilerin ülkeye kabul edilmesini dört ay için askıya Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarına üç ay boyunca vize verilmemesini öngörüyor. Ayrıca bu yedi ülke vatandaşlarının önümüzdeki üç ay boyunca ABD'ye girişine izin verilmeyecek.

Kararname, yüzbinlerce kişi tarafından ABD'nin önde gelen uluslararası havalimanlarında ve kent merkezlerinde protesto ediliyor.

GENELKURMAY BAŞKANI VE İSTİHBARAT DİREKTÖRÜ ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ'NDEN ÇIKARILDI

Barack Obama döneminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi olan Genel Kurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörünün Trump tarafından imzalanan bir genelge ile asil üyelikten çıkarılması tartışmalara yol açtı.

Konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Davis, bu iki pozisyonun George W. Bush döneminde de konseye üye olmadığını, dolayısıyla Pentagon açısında büyük bir değişiklik sayılmadığını bildirdi.