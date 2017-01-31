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İran ABD balistik füze
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Beyaz Saray: İran’ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İran'ın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

31 Ocak 2017 Salı, 00:01:30 Güncelleme: 00:04:20 AA

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İran’ın balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini, füzenin detaylarını incelediklerini açıkladı.

Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Spicer, "İran’ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise konuya daha temkinli yaklaştı.

Konuyla ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Pentagon sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Tahran’ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin haberleri gördüğünü ancak bu iddiaları şimdilik teyit edemeyeceğini bildirdi.

İran’ın bölgedeki askeri faaliyetlerini yakından takip ettiklerini anlatan Davis "İddia edildiği gibi bir füze denemesi söz konusu ise bu İran’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmesi demektir. Bu konuda uluslararası müttefiklerimizle ortak çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.

İsmi açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililerin Amerikan medyasına verdiği bilgilere göre, deneme Tahran’ın 180 km doğusunda yer alan Semnan sahasında gerçekleşti.

"Horamşahr" adlı orta menzilli balistik füzenin denendiği iddia edilen haberlerde söz konusu füzenin infilak etmeden önce yaklaşık 965 km mesafe katettiği belirtildi.

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