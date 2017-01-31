Afrika'dan Trump'a: Köle olarak aldınız, mülteci olarak almıyorsunuz!

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 28. kez toplanan Afrika Birliği zirvesine damga vuran konu tüm dünyanın konuştuğu bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararnameydi.

Durumun kıta için 'gelmiş geçmiş en büyük mücadelelerden biri' olduğunu söyleyen birlik başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma, dünyanına 'çok çalkantılı' bir dönemden geçtiğini söyledi.

ABD'yi bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getiren kararından ötürü eleştiren Zuma, "Transatlantik köle ticareti döneminde insanlarımızdan birçoğunu köle olarak alan ülke, şimdi onları mülteci olarak kabuk etmiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Açıkçası bu birliğimiz ve dayanışmamız için en önemli mücadelelerden biri" ifadelerini kullandı.

Öte yandan zirvede söz alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika ülkelerinin savaştan kaçan mülteciler için sınırlarını açık tutmasını överken, "Dünyadaki en gelişmiş ülkeler bile sınırlarını kapatıyorken, Afrika ülkelerinin sınırları korunmaya ihtiyacı olan insanlar için hala açık." şeklinde konuştu.

Trump'ın vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı koyduğu 7 ülke içerisinde üç Afrika ülkesi, Libya, Sudan ve Somali bulunuyor.