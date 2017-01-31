31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
afrika birliği donald trump
DÜNYA

Afrika'dan Trump'a: Köle olarak aldınız, mülteci olarak almıyorsunuz!

28. kez toplanan Afrika Birliği Zirvesi'nde en önemli gündem maddelerinden biri de ABD'nin 7 ülke vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağı oldu

31 Ocak 2017 Salı, 09:45:04 Güncelleme: 09:53:11 HABERTURK.COM

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 28. kez toplanan Afrika Birliği zirvesine damga vuran konu tüm dünyanın konuştuğu bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararnameydi.

Durumun kıta için 'gelmiş geçmiş en büyük mücadelelerden biri' olduğunu söyleyen birlik başkanı Nkosazana Dlamini-Zuma, dünyanına 'çok çalkantılı' bir dönemden geçtiğini söyledi.

ABD'yi bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat kısıtlaması getiren kararından ötürü eleştiren Zuma, "Transatlantik köle ticareti döneminde insanlarımızdan birçoğunu köle olarak alan ülke, şimdi onları mülteci olarak kabuk etmiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Açıkçası bu birliğimiz ve dayanışmamız için en önemli mücadelelerden biri" ifadelerini kullandı.

Öte yandan zirvede söz alan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika ülkelerinin savaştan kaçan mülteciler için sınırlarını açık tutmasını överken, "Dünyadaki en gelişmiş ülkeler bile sınırlarını kapatıyorken, Afrika ülkelerinin sınırları korunmaya ihtiyacı olan insanlar için hala açık." şeklinde konuştu.

Trump'ın vatandaşlarına ABD'ye giriş yasağı koyduğu 7 ülke içerisinde üç Afrika ülkesi, Libya, Sudan ve Somali bulunuyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trump, Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'i görevden aldı
DÜNYA

Trump'tan flaş karar: Kovuldu!
Demokrat vekiller Donald Trump'ın vize yasağını protesto etti
DÜNYA

Demokrat vekiller Trump'ın vize yasağını protesto ...
Kanada'da cami saldırısında ölenler için anma törenleri
DÜNYA

Kanada'da cami saldırısında ölenler için anma ...
"Örümcek Adam" lakaplı şüphelinin yargılanmasına başlandı
DÜNYA

"Örümcek Adam"ın 20 yıla kadar hapsi isteniyor!
Beyaz Saray: İran’ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz
DÜNYA

Beyaz Saray'dan İran'la ilgili iddialara açıklama
Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yeniden faaliyette
DÜNYA

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yeniden faaliyette
Kanada'da cami saldırısında ölenler için anma törenleri
DÜNYA

KANADA'DA CAMİ SALDIRISINDA ÖLENLER İÇİN ANMA TÖRENLERİ
Beyaz Saray: İran’ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz
DÜNYA

BEYAZ SARAY'DAN İRAN'LA İLGİLİ İDDİALARA AÇIKLAMA
Afrika'dan Trump'a: Köle olarak aldınız, mülteci olarak almıyorsunuz!
DÜNYA

AFRİKA'DAN TRUMP'A: KÖLE OLARAK ALDINIZ, MÜLTECİ OLARAK ALMIYORSUNUZ!
Suudi Arabistan gemisine Kızıldeniz'de teknelerle intihar saldırısı!
DÜNYA

SUUDİ ARABİSTAN GEMİSİNE KIZILDENİZ'DE TEKNELERLE İNTİHAR SALDIRISI!
Demokrat vekiller Donald Trump'ın vize yasağını protesto etti
DÜNYA

DEMOKRAT VEKİLLER TRUMP'IN VİZE YASAĞINI PROTESTO ETTİ
Trump mülteci kararına uymayan diplomatı kovdu!
DÜNYA

TRUMP MÜLTECİ KARARINA UYMAYAN DİPLOMATI KOVDU!