7 bin kişinin öldüğü operasyonlara ara verildi!

Filipinler polisi, ülke çapında uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan operasyonların durdurulduğunu açıkladı.

AP'nin haberine göre Polis şefi Ronald Dela Rosa, Güney Koreli bir adamın uyuşturucuyla mücadele operasyonları bahane edilerek polis tarafından kaçırılıp öldürülmesinin ardından teşkilatta 'temizliğe' gidileceğini ve bu süre zarfında operasyonlara ara verildiğini açıkladı.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, polis teşkilatının yaklaşık yüzde 40'ının yolsuzluğa karıştığını söylerken, uyuşturucu çetesi liderleri kadar 'aşağılık' olduklarını ifade etti.

Duterte, görev süresinin bitimi olan 2022'ye kadar uyuşturucuya karşı açtığı savaşa devam edeceğini vurgularken, polis şefi Rosa, operasyonların bir ay sonra devam edeceğini belirtti.

Ülkede uyuşturucuya karşı başlatılan savaşta polis yaklaşık 2 bin 250 operasyon gerçekleştirmiş ve 7 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Operasyonlar hem Batı'nın hem de insan hakları gruplarının büyük tepkisini çekmişti.