31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
farc kolombiya
DÜNYA

FARC'ın son yürüyüşü başladı!

Kolombiya'da silah bırakmaya hazırlanan FARC'ın son militan grubu toplanma alanlarına doğru yürüyüşe geçti

31 Ocak 2017 Salı, 11:05:08 Güncelleme: 11:15:26 AA

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) son militan grubu, hükümetle yapılan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma devresinin başlaması için toplanma alanlarına yürümeye başladı.

Yüksek Barış Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, son dört günde 4 binden fazla FARC militanının bulundukları bölgelerden ayrılarak toplanma alanlarına doğru harekete geçtiği kaydedildi.

Açıklamada söz konusu grupların Meta, Putumayo, Cauca ve Antioquia gibi iç savaştan büyük oranda etkilenmiş bölgelerdeki toplanma alanlarına birkaç gün içinde ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler ve Yüksek Barış Konseyinden yetkililerin yürüyüşe eşlik ettiğini vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Demokrasi ve meşruluk içinde barışın sağlanması için gönüllü militanlar ellerinde silahlarıyla yola çıktılar. Böylece 4 binden fazla FARC militanının 36 ayrı bölgeden silah bırakma bölgelerine doğru son yürüyüşü başlamış oldu.”

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
El Kaide lideri Yemen'de öldürüldü
DÜNYA

El Kaide lideri Yemen'de öldürüldü
7 bin kişinin öldüğü operasyonlara ara verildi!
DÜNYA

7 bin kişinin öldüğü operasyonlara ara verildi!
Suudi Arabistan gemisine Kızıldeniz'de teknelerle intihar saldırısı!
DÜNYA

Suudi Arabistan gemisine Kızıldeniz'de teknelerle ...
Afrika'dan Trump'a: Köle olarak aldınız, mülteci olarak almıyorsunuz!
DÜNYA

Afrika'dan Trump'a: Köle olarak aldınız, mülteci ...
Avusturya'da burka yasaklanıyor
DÜNYA

Avusturya'da burka yasaklanıyor
Trump mülteci kararına uymayan diplomatı kovdu!
DÜNYA

Trump mülteci kararına uymayan diplomatı kovdu!
Trump'ın ardından nefret suçlarında rekor artış!
DÜNYA

TRUMP'IN ARDINDAN NEFRET SUÇLARINDA REKOR ARTIŞ!
Afrika'dan Trump'a: Köle olarak aldınız, mülteci olarak almıyorsunuz!
DÜNYA

AFRİKA'DAN TRUMP'A: KÖLE OLARAK ALDINIZ, MÜLTECİ OLARAK ALMIYORSUNUZ!
1 dolarlık düğün internet fenomeni oldu!
DÜNYA

1 DOLARLIK DÜĞÜN İNTERNET FENOMENİ OLDU!
Suudi Arabistan gemisine Kızıldeniz'de teknelerle intihar saldırısı!
DÜNYA

SUUDİ ARABİSTAN GEMİSİNE KIZILDENİZ'DE TEKNELERLE İNTİHAR SALDIRISI!
FARC'ın son yürüyüşü başladı!
DÜNYA

FARC'IN SON YÜRÜYÜŞÜ BAŞLADI!
El Kaide lideri Yemen'de öldürüldü
DÜNYA

EL KAİDE LİDERİ YEMEN'DE ÖLDÜRÜLDÜ