Norveç Hava Kuvvetleri'nin başına kadın komutan!

Dünya'da kadın erkek eşitliğinin en yüksek oranda yaşama geçtiği ülkelerden biri olan Norveç'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bir kadın getirildi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen 49 yaşındaki General Tonje Skinnarland'ın görev süresi NorveçHava Kuvvetleri'nin eskiyen F-16 filosunun modern F-35 savaş uçakları ile değiştirilerek yenilenmeye başlandığı döneme denk geldi.



NATO üyesi olan Norveç Hava Kuvvetleri'nde 30 yıldır değişik kademelerde görev yapan Skinnarland, selefi olan komutanın Ekim ayında ölmesinden beri fiili olarak Hava Kuvvetleri'nin başında bulunuyordu.



Skinnarland'ın kuvvet komutanlığı görevine getirilmesi Norveç'te kadın erkek eşitliği yolunda yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.



Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasayla NATO ülkeleri arasında bir ilk olarak erkeklerin yanısıra kadınlara da zorunlu askerlik hizmeti getirilmişti.



Geçtiğimiz yıl askere çağırılanlar arasında üçte bir oranında temsil edilen kadınlar, ordu içindeki uyumun sağlanması amacıyla, çoğunlukla askerlikleri süresince erkekler ile aynı yatakhanelerde kalıyorlar.

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