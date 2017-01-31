'ABD, terör örgütüne yeni zırhlı araçlar gönderdi' iddiası!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de terör örgütü PYD'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) desteği sürüyor.

Reuters'ın haberine göre, ABD yönetimi SDG'ye ilk kez zırhlı araçlar ve personel taşıyıcılar gönderdi. Araçların dört ya da beş gün önce Suriye'ye gönderildiği iddia edildi.

Gönderilen araç sayısının az olmasına karşın, Reuters'a açıklamalarda bulunan SDG sözcüsü Talal Silo, bunun yeni bir desteğin kanıtı olduğunu söyledi.

SDG sözcüsü, "Daha önce bu şekilde bir destek almamıştık. Sadece hafif silahlar ve mühimmat desteği gelmişti. ABD'den gelen bu destek, yeni yönetiminin bizi öncekinden daha fazla destekleyeceğinin işareti." ifadelerini kullandı.