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DÜNYA

ABD havalimanında 5 yaşındaki çocuğa kelepçe!

ABD vatandaşı olan İran kökenli 5 yaşındaki bir çocuğun 5 saat boyunca kelepçeli tutulduğu bildirildi

31 Ocak 2017 Salı, 15:17:06 Güncelleme: 15:21:14 DHA

ABD vatandaşı olan İran kökenli 5 yaşındaki bir çocuk havalimanında 5 saat boyunca kelepçeli tutuldu. Skandalı savunan Trump'ın sözcüsü Spicer, "Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin ABD'ye tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına herhangi bir gerekçe gösterilme zorunluluğu olmadan 90 gün boyunca ABD'ye giriş yasağı getirmesi tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

5 yaşındaki İran kökenli ABD vatandaşı bir çocuk oldu ise Trump yasağının son kurbanı oldu.

Ailesiyle birlikte ABD'ye giriş yapmasına izin verilmeyen 5 yaşındaki çocuk başkent Washington'daki Dulles Havalimanı'nda 5 saat boyunca kelepçeli tutuldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen olayı Demokrat senatör Chris Van Hollend gündeme getirdi. Senatör Van Hollend, çocuğun Maryland doğumlu olduğunu ve annesinin İranlı olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruları cevaplayan Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, 5 yaşındaki çocuğun ABD için tehdit oluşturduğu için kelepçelendiğini söyledi.

"Yaş ve cinsiyetinden dolayı birinin tehdit oluşturmayacağını varsaymak yanıltıcı ve yanlış" diyen Beyaz Saray sözcüsü Spicer devam etti, "Birinin, sınırlarımızı aşarak, bize zarar verebileceği zamanı bilmiyoruz. Başkan bu an üzerinde beklemek istemiyor. Tüm olanaklarını kullanarak, mümkün olan en kısa zamanda ülkeyi korumayı ve güvenli hale getirmeyi amaçlıyor"

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz cuma günü 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına ilk aşamada 90 gün ABD'ye giriş yasağı koyan "başkanlık emri"ne imza atmıştı.

 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 37 dakika önce
    5 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN KORKUYORSAN ACİZİN TEKİSİN SEN TRUMP...
  • Misafir 41 dakika önce
    Savaşa hazır olun diyom size:((
  • Misafir 51 dakika önce
    5 yaşında bir çocuğa kelepçe takıp birde bunu savunan zihniyet hastalıklıdır, vicdansızdır ve zavallıdır.
  • Misafir 53 dakika önce
    yazıklar olsun sözde dünyanın en güçlü devleti 5 yaşındaki çocuktan korkuyor işte abd bu
  • Misafir 1 saat önce
    boyle bir dusunce sadece ve sadece radikalleri harekete gecirir.
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