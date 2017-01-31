Fransa parlamentosuna baskın!

Fransa'da polis, Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un eşi hakkında, 'kağıt üzerinde' danışmanlık yaparak 500 bin euro maaş aldığına dair soruşturma kapsamında parlamentoya baskın düzenleyerek arama yapmaya başladı.

Reuters'ın haberine göre baskının, Fillon'un ofisine düzenlenmediği bildirildi. Operasyonun yüksek ihtimalle parlamentonun idari ofislerinde gerçekleştiği aktarıldı.

Fransa'da geçtiğimiz hafta Le Canard Enchaine dergisi, Fillon'un eşi Penelope Fillon'a, kocasına ve başka bir milletvekiline danışmanlık yaptığı gerekçesiyle devlet bütçesinden 500 bin euro ödendiğini fakat Penelope'nin bu işi yaptığına dair bir kanıt bulunamadığını bildirmişti. Haberin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.