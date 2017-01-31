Polonyalı genci raylara iten İngiliz holiganın cezası belli oldu
31 Ocak 2017 Salı, 16:53:28 | Güncelleme: 17:19:48
Euro 2016'daki olayların intikamını almak için 21 yaşındaki Polonyalı genci raylara iten İngiliz Christopher Cole, 10 yıl hapis cezası aldı. İşte İngiliz holiganın Polonyalı genci raylara ittiği o anlar...
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Daily Mail'de yer alan habere göre, sarhoş holigan Polonyalı turisti metro raylarına attı. Savunmasında ise onu bir 'Rus' ile karıştırdığını ve Euro 2016'da Rusların İngilizlere saldırmasının intikamını almak için yaptığını açıkladı.
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Eski finans analizcisi Christopher Cole (32) 9 Haziran'da gerçekleşen olayda sarhoş olmasının da etkisiyle metroda bekleyen yolculara da sataşıyordu, ancak 21 yaşındaki genci Rus zannedince işin boyutu daha da saldırganlaştı.
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Kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen olayda 21 yaşındaki gencin raylara itilmesinden 34 saniye sonra tren geliyor.
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Kendini bir anda rayların arasında bulan genç, lastik çizmeleri ve yolcuların yardımı ile kendini hızla yukarı çekerken, hemen hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan genç kazadan şans eseri kırık parmak ve sırtındaki yanıklarla kurtuldu.
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Zanlı ise kendini "Rus olduğunu zannediyordum" diyerek savundu ve "Ülkenin yapması gereken işi ben yapmamalıydım" diye ekledi.
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Holigan gencin avukatı bu olayın ırkçı bir hareket sonucu olmadığını belirtip savunmaya çalıştıysa da hakim saldırganı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.