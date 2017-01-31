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Polonyalı genci raylara iten İngiliz holiganın cezası belli oldu

31 Ocak 2017 Salı, 16:53:28

Euro 2016'daki olayların intikamını almak için 21 yaşındaki Polonyalı genci raylara iten İngiliz Christopher Cole, 10 yıl hapis cezası aldı. İşte İngiliz holiganın Polonyalı genci raylara ittiği o anlar...

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    Daily Mail'de yer alan habere göre, sarhoş holigan Polonyalı turisti metro raylarına attı. Savunmasında ise onu bir 'Rus' ile karıştırdığını ve Euro 2016'da Rusların İngilizlere saldırmasının intikamını almak için yaptığını açıkladı.

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    Eski finans analizcisi Christopher Cole (32) 9 Haziran'da gerçekleşen olayda sarhoş olmasının da etkisiyle metroda bekleyen yolculara da sataşıyordu, ancak 21 yaşındaki genci Rus zannedince işin boyutu daha da saldırganlaştı.

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    Kameralar tarafından saniye saniye görüntülenen olayda 21 yaşındaki gencin raylara itilmesinden 34 saniye sonra tren geliyor.

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