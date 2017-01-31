BM'den FETÖ'cü hakime sahip çıkan karar!

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemesi, FETÖ'den tutuklu bulunan hakim Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılmasını talep eden bir karar aldı.

Kararda, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soykırım suçlarına bakan mahkemelerinde hakim olarak görev yapan Akay'ın Ruandalı bir soykırım suçlusunun davasına baktığını ve görevine devam edebilmesi için serbest bırakılması gerektiği belirtildi.

Kararda ayrıca Akay'ın diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğu ve tutukluluğunun yargı dokunulmazlığına zarar verdiği vurgulandı. Mahkeme, Akay'ın 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını istedi.

Akay'ın görev yaptığı Birleşmiş Milletler Mahkemesi Rezidüel Mekanizması, Yugoslavya'daki iç savaş ve Ruanda'da gerçekleşen soykırımla ilgili davalara bakıyor. Mahkeme başkanı daha önce Akay olmadığı için mahkemenin çalışamadığını öne sürerek, özellikle Ruanda ile ilgili dosyaların felç olduğunu belirtmişti. Mahkemede önümüzdeki günlerde soykırım suçlamasıyla 30 yıl ceza alan Ruandalı politikacı Augustin Ngirabatware'nin temyiz duruşmasının yapılması bekleniyor.