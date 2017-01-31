İngiltere Başbakanı'nın görmezden geldiği rakam!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Krallık'ı ziyaret etmesini istemeyen yüz binlerce kişi, parlamentodaki dilekçeyi imza yağmuruna tuttu.

Şimdiden 1 milyon 670 bini bulan ve her geçen dakika artan imzalar sebebiyle, Trump'ın ülkeye yapacağı ziyaretin parlamentoda görüşülmesi bekleniyor.

Telegraph'ın haberine göre dilekçede, Trump'ın yazın gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin Kraliçe'yi utandırma riski sebebiyle iptal edilmesi isteniyor.

Fakat BBC'ye konuşan bir kaynak, Trump'ın ziyaretinin iptal edilmesinin popülist bir hareket olacağının ve İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette elde ettiği kazanımların hepsini 'geri alacağı'nın düşünüldüğünü aktardı.

İnternette başlatılan kampanya, konunun parlamentoda tartışmaya açılması için gereken 100 bin imzayı çok kısa bir sürede topladı.

'TRUMP ÜLKEYİ ZİYARET ETSİN' KAMPANYASI DA BAŞLATILDI

Trump'ın Birleşik Krallık'ı ziyaretinin iptalini talep eden kampanyaya karşı, ABD Başkanı'nın ülkeyi ziyaretini destekleyenler de dilekçe imzalamaya başladı.

Dilekçede Trump'ın özgür bir dünyanın lideri olduğu ve Birleşik Krallık'ın ifade özgürlüğünü savunan bir ülke olduğu, bu sebeple görüşlerine karşıt olunan kişilerin susturulmaması gerektiği ifade edildi.

Dilekçede imza sayısı şimdiye kadar 100 bini aştı.

ÜLKE ÇAPINDA TRUMP KARŞITI GÖSTERİLER

Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklama kararı Birleşik Krallık'ın birçok şehrinde protesto edildi.

AA'nın haberine göre ülkenin önde gelen gazetelerinden Guardian'ın köşe yazarı Owen Jones tarafından organize edilen ve sosyal medya platformları aracılığıyla yayılan gösteri için çok sayıda kişi bu akşam iş çıkışı Londra'daki Başbakanlık binası önünde toplandı.

Irkçılık karşıtı çalışmalarda bulunan, "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" başta olmak üzere, sığınmacılar ile Müslüman toplumlarla ilgili İngiltere'de çalışmalar yürüten sivil toplum hareketlerinin destek verdiği gösteriye, İngiliz Parlamentosu'nun iki kanadını teşkil eden Avam Kamarası ve Lordlar Kamarasının bazı üyeleri, ünlü İngiliz şarkıcı Lilly Allen ve İran kökenli İngiliz komedyen Shappi Khorsandi gibi sanat ve spor dünyasının tanınan isimleri de katıldı.

Gösteride, Trump'ın tartışmalara neden olan vize yasağı kararını protesto eden katılımcılar ayrıca İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen hafta ABD'yi ziyaret ederek, Trump ile yakın ilişki kurmasına ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Trump'ı Birleşik Krallık'a davet etmesine tepki gösterdi.

Konuşmalarda, Theresa May'in "kendi halkına ihanet ettiği" dile getirilerek, "Trump'ın nefret dolu yönetimine karşı bizler ise birlikte, dayanışma içerisinde duralım" mesajı verildi.

"Aptal Trump", "Açıkça 'sığınmacılar buraya hoşgelsin' diye bağırın" ve "May kendinden utan" gibi sloganların atıldığı gösteride protestocular ellerinde "Trump seni burada istemiyoruz", "Irkçılığa hayır, Trump'a hayır" ve "Müslümanların hakları, insan haklarıdır" yazılı pankartlar tuttu.

Londra'daki protestonun yanı sıra ayrıca Manchester, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Birmingham ve Liverpool da dahil olmak üzere ülke genelindeki 30'dan fazla kentte benzer protestolar düzenlendi.